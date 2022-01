Zatímco útočník Silný odchází do Jablonce, záložníka Kučeru získal Hradec Králové. „Vedení klubu SK Líšeň schválilo v těchto dnech přestupy dvou hráčů základního kádru do prvoligových mužstev. Jan Silný odchází do Jablonce, Kučera do Hradce Králové. Přestože jde o velké oslabení, pokračujeme v plnění slibů. Kdykoliv SK Líšeň osloví klub z první ligy odpovídající nabídkou, umožníme našim hráčům přestoupit do nejvyšší soutěže,“ uvedl předseda líšeňského klubu Karel Hladiš.