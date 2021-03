„Kluci tady nic nevypustí, jsou soutěživí, jedou naplno a zároveň se fotbalem baví. Je tady jiná mentalita než v Prostějově, tam byla spíš větší disciplína. V Líšni je to uvolněnější, ale s tím, že všichni respektují jakýkoliv pokyn a rozhodnutí trenéra,“ prohlásil Šteigl.

Odchovanec olomoucké Sigmy přestoupil do Prostějova coby osmnáctiletý hráč v létě roku 2013. Od té doby si akorát dvakrát odskočil na půlroční hostování do třetiligového HFK Olomouc. „Měl jsem pocit, že už je asi čas na změnu. Možná mi v Prostějově chyběl hrací impulz, proto jsem se rozhodl, že to půjdu zkusit do Líšně,“ pravil Šteigl.

Ten na podzim naskočil v prostějovském dresu do osmi druholigových duelů, v nichž odehrál pouze 145 minut a vstřelil jednu branku. „Jsem hráč Prostějova a své herní vytížení si sám nedokážu vysvětlit. Asi jsem pro trenéry nebyl tak zajímavý jako kluci, které si sami přivedli. Moc jsem tam spokojený nebyl, proto jsem i odešel. Teď to chci pořádně rozjet v Líšni a ukázat, že se v Prostějově mýlili, že mám na to, abych fotbal hrál pravidelně a třeba i v základu,“ uvedl autor pěti druholigových a dvaadvaceti třetiligových gólů.

Jan Šteigl

narozen: 11. února 1995

post:útočník/krajní záložník

současný klub: Líšeň (hostování)

předchozí kluby: Sigma Olomouc U21, HFK Olomouc, Prostějov

individuální statistiky v této sezoně druhé ligy:

8 zápasů (145 minut)

1 gól

1 žlutá karta

Šteigl se poprvé v Líšni objevil při vítězství 3:1 se slovenskou Petržalkou, při své premiéře v brněnském celku se uvedl brankou. „V Líšni je fotbal o něco rychlejší a techničtější. Na práci s balonem je méně času a musím být co nejpřesnější. Je vidět, že kluci si dávají přihrávky z jedné a chtějí hrát, na to jsem si zvykal. V Prostějově byla hra spíš o bojovnosti, v Líšni mi to sedí víc,“ přiznal Šteigl.

Šestadvacetiletý fotbalista odehrál v zimní přípravě za Líšeň šest zápasů, ve kterých zaznamenal dvě branky. „Jak jsem do Líšně přišel, od té doby ani jednou neprohrála a já jsem dal dva góly. Se svými výkony jsem spokojený, i když to samozřejmě nebylo pokaždé stoprocentní. Měl jsem ale prioritu, abych klubu ukázal, že si mě má z Prostějova vzít, a to se podařilo,“ pochvaloval si Šteigl.

Líšeňský kouč Milan Valachovič vyzkoušel novou tvář ve svém kádru jak v útoku, tak na pozici pravého záložníka. „Už odmala jsem neměl vyloženě stálý post, trenéři mě dávali do útoku, na podhrot, do středu hřiště a pak většinou i na kraj. Berou mě jako rychlostní typ a chtějí, abych svou rychlost prodával. Nejlíp se cítím na hrotu nebo na kraji, ale samozřejmě budu rád za každou příležitost, kterou dostanu a je jedno kde,“ řekl Šteigl.

Při vítězné generálce 1:0 s Třincem nastoupil v základní sestavě na pravé straně hřiště. „Mně se líbilo, že uměl s tím prostorem pracovat. Přijde mi, že ze strany se víc dostává do zakončení. Proti Třinci dal i regulérní gól, který mu ale rozhodčí neuznal,“ podotkl Valachovič.

Poprvé jako domácí hráč může Šteigl na líšeňském stadionu v soutěžním utkání vyběhnout v sobotu v půl třetí odpoledne, kdy Brňané rozehrají jarní část druhé ligy s prvním Hradcem Králové. Pokud uspějí, posunou se o bod na první příčku. „Kluci říkají, že celou přípravu trénujeme na Hradec, což je náš vrchol. Chceme naši práci v zápase prodat,“ dodal Šteigl.