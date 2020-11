Brňany odsoudil k první porážce v letošní sezoně především vstup do druhého poločasu. V rozmezí dvou minut se totiž přes líšeňského obránce Michala Bednáře dvakrát prosadil Jaroslav Diviš. Nejprve jeho únik zakončil Jakub Urbanec a o dvě minuty později po Divišově přihrávce zvýšil na 3:0 Lukáš Zoubele. „To nemá smysl ani komentovat, oba góly byly naše obrovské hrubky. Těmi jsme posadili soupeře na koně,“ řekl líšeňský kouč Milan Valachovič do kamery České televize.

Líšeň prohrávala v utkání od patnácté minuty, kdy zachyboval její kapitán Ondřej Ševčík. Ten v pokutovém území minul míč, jenž se od něj navíc odrazil k volnému forvardovi Augustu Batiojovi. „Rozhodla naše špatná defenzivní fáze, obrana nám zahrála zatím nejhůř,“ hlesl líšeňský stratég.

Jediný gól hostujícího mužstva vstřelil po faulu na Davida Paška z penalty záložník Jaroslav Málek, jenž zaznamenal v letošní sezoně čtvrtou branku. Žižkov v utkání přestřílel líšeňské hráče 11:9.

Přitom pražský celek se před duelem s Líšní nenacházel zrovna v ideální formě, když prohrál poslední dva druholigové zápasy. Na jeho hřišti dokonce poprvé naplno bodoval Třinec po výhře 2:0, v minulém kole nad ním uspělo i Ústí nad Labem po výsledku 2:1. „Byl to úplně jiný Žižkov než v posledním zápase. Je vidět, že vedení klubu dostalo hráče trochu pod tlak. Už to nebyl od nich takový profesorský fotbal, byli odhodlaní chodit do každého souboje a chtěli zápas vyhrát,“ poznamenal na adresu soupeře Valachovič.

Proti jeho týmu vedl Viktorii poprvé David Vavruška, který v pátek vystřídal na pozici hlavního kouče Zdeňka Haška. „Mužstvo je už nějak poskládané, má velkou kvalitu v přechodové fázi a je od bývalého realizačního týmu výborně připravené. Za těch zbylých pět kol můžu jen pomoct s mentální složkou,“ přiblížil Vavruška, jenž má zkušenosti z angažmá v Liberci nebo Teplicích.

Líšeň se po osmi odehraných utkáních nachází s patnácti body na čtvrtém místě druholigové tabulky. Stejně bodů mají také právě Viktoria Žižkov i Prostějov.

Další soutěžní zápas čeká celek z východu Brna ve středu, kdy od půl druhé odpoledne přivítá na domácím hřišti poslední Vyšehrad. Ten dosud pouze jednou remizoval a má skóre 1:19.

Viktoria Žižkov - Líšeň 3:1 (1:0)

Branky: 15. Batioja, 47. Urbanec, 49. Zoubele – 65. Málek (pen.)

Rozhodčí: Karel Hrubeš – Pečenka, Ratajová.

Žluté karty: 64. Muleme – 59. Silný, 84. Málek, 90. Bednář.

Viktoria Žižkov: Švenger (C) – Urbanec, Pudil, Žežulka, Muleme – Skopec (71. Sixta), Súkenník – Diviš, Richter, Zoubele (77. Auer) – Batioja (88. Nabijev).

Líšeň: Veselý – Jeřábek, Ševčík (C), Bednář – Pašek, Matocha (80. Minařík), Kučera, Málek, Lutonský – Silný (80. Machálek), Szotkowski (55. Krška).