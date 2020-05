Líšeňský záložník Tomáš Vasiljev věří, že se zase začne hrát a už se těší. „Teď jsme dva měsíce nemohli v podstatě ani trénovat, ani hrát, to bylo fakt utrpení,“ líčí pětadvacetiletý hráč, který v brněnském klubu na hostuje ze Slovácka.

Příští týden se definitivně rozhodne, zda se první i druhá liga dohraje, kluby si to samy odhlasují. Sledujete tuhle situaci?

No jasně, že jo. A doufám, že to dopadne dobře, protože tohle období kvůli pandemii je v podstatě nejhorší období mého života bez fotbalu. Těším se, že se to schválí a konečně to zase vypukne a vyběhneme k zápasům.

Vy byste tedy hlasoval pro dohrání, ale asi se najdou kluby, které sezonu nebudou chtít dohrát, že?

Určitě bych hlasoval pro a i z Líšně vnímám, že sezonu dohrát chce. Ale jak je to v jiných klubech? To nevím. Asi se dá čekat, že někdo bude proti, že z nějakých důvodů pro ně bude výhodnější nehrát.

Pokud se schválí dohrání sezony, tak návrat k zápasům bude opravdu rychlý.

Je pravda, že by to bylo rychlé. Na druhou stranu to je to, proč fotbal hrajeme. Zápasy jsou to nejlepší. Teď jsme dva měsíce nemohli v podstatě ani trénovat, ani hrát, to bylo fakt utrpení. Ale těším se, že to dobře dopadne a zase se začne hrát. Je jasné, že to bude náročnější než normální sezona. Ale vždycky je lepší hrát duely než jen trénovat.

Fotbalisté říkají, že raději hrají, než trénují, ale pak jsou názory, že české kluby nemohou hrát dva zápasy týdně…

Taky to slýchávám. Ale podle mě to nebude takový problém. Třeba utrpí tempo zápasů, že se nebude hrát na nejvyšší úrovni jako normálně. I vzhledem k tomu, že se bude patrně hrát přes léto, takže bude teplo. I přes to je dobře, že se bude hrát dál.

Poslední zápas odehrála Líšeň 8. března. To jsou dva měsíce bez soutěžního utkání. Jaká se dá očekávat kvalita utkání po znovu zahájení soutěže?

Teď jsem slyšel, že bychom mohli mít jeden nebo dva přáteláky předtím, než sezona vypukne. To by mohlo pomoct. Je možné, že v těch první zápasech to nebude ono, ale věřím, že se do toho rychle dostaneme.

To bude asi rozdíl oproti zimní přípravě, která trvala skoro tři měsíce než teď, kdy na přípravu na soutěžní zápas máte jen pár týdnů, že?

To je sice pravda, ale za mě je rozhodně druhá varianta dobrá. Máme dva týdny na přípravu a jdeme hrát. Než tři měsíce čekat na něco, než to vypukne.

Navíc byste mohli hrát už i před diváky, jelikož jsou zprávy, že od 25. května, by mohly být povoleny akce do pěti set osob.

To jsem právě ve středu slyšel poprvé. A určitě mě to potěšilo, že aspoň nějací skalní fanoušci nebo nejbližší rodina a kamarádi by se na stadion dostali. Zápasům tohle jednoznačně pomůže.

Přitom ze začátku všichni tvrdili, že hrát bez fanoušků nemá smysl, ale teď se obrátilo a všichni by byli rádi, kdyby se hrálo i bez diváků. Vnímáte to taky tak?

Přesně tak. U prvního rozhodnutí, že se bude hrát bez diváků, jsem si říkal, že to bude na nic. Navíc když jsem ještě přišel do Líšně, o které jsem slyšel, že tady chodí dost lidí na fotbal a fanoušci jsou skvělí. Ale potom jak jste bez fotbalu a sport vám pochopitelně chybí, si řeknete, že hrát bez diváků? Aspoň něco.

Jak pro vás hráče bude těžké se dostat v tak krátkém čase do formy?

Určitě budeme těžit ještě ze zimní přípravy. Fotbal se nezapomíná, ale fyzická kondice se postupně vytrácí, když každý den netrénujete, i když jsme měli měsíc individuál. Samozřejmě je potřeba zápasová zátěž, aby si hráč udržoval výkonnost. Ale v tomhle problém nevidím, věřím, že se do toho dostaneme rychle.

V pondělí jste začali se společnými tréninky aspoň ve skupinkách po osmi. Bylo příjemné vypadnout z domu a zase být se spoluhráči?

Bylo to fakt skvělé. Jsem úplně natěšený do fotbalu a těším se, až zase začneme hrát. Chybí ty emoce.

Tento týden trénujete ještě s rozestupy, ale příští týden už byste měli jít i do kontaktu. Těšíte se, až se zase budete srážet, skluzovat a faulovat?

To bude ještě lepší. Každý tenhle uvolňovací krok k návratu k normálnímu fotbalu je parádní. Zdraví je samozřejmě přednější.