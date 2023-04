Na podzim je špatné závěry stály hned několik bodů. A v pátek kvůli nepovedené koncovce přišli o další dva. Líšeňští fotbalisté neudrželi dlouhé vedení proti Chrudimi, po obdrženém gólu v devětaosmdesáté minutě remizovali 1:1. I tak se však posunuli na třetí příčku druholigové tabulky.

Líšeňští fotbalisté (v bílém) ztratili výhru proti Chrudimi v závěru. | Foto: Deník/Sabir Agalarov

Úvodních pár minut se Líšeň hledala, pak ovšem přebrala iniciativu a především v první půli měla nespočet zajímavých příležitostí. Jenže z nich vytěžila jediný gól a v závěru přišel krutý chrudimský trest. „Nemám klukům co vytknout, protože zápas odmakali. Vedli jsme po poločase 1:0, ale myslím si, že to mělo být klidně 3:0. Pokud ale naše šance neproměníme, tak je to stále o jednom gólu a ten jsme nakonec dostali,“ mrzelo líšeňského trenéra Milana Valachoviče.

Brněnský celek mohl prolomit unikátní sérii Chrudimi, která od 11. listopadu remizovala v každém druholigovém zápase. Místo toho však východočeský celek i pošesté vydoloval z utkání jeden bod. „Často nám chyběl krok, abychom byli na správném místě. Vždy nás míč přeletěl, byli jsme tam o moment později. Byly to situace, které jsme takto chtěli hrát, a měli jsme dát minimálně o jeden gól navíc,“ tušil Valachovič.

Jeho svěřence poslal do vedení v osmadvacáté minutě Milan Lutonský, který navázal na trefu v Olomouci. Tentokrát se prosadil po přesné střele zpoza vápna na vzdálenější tyč. „Levá strana nám funguje. Soupeř nastoupil v rozestavení 3-5-2, chvíli nám to dělalo problémy, než jsme si zvykli. Pak jsme si ale řekli, že právě přes kraje můžeme táhnout situace, které bychom mohli využít, a to se nám dařilo, v první půli jsme si vytvořili obří šance,“ podotkl líšeňský lodivod.

Chrudim ani po změně stran příliš nehrozila, nakonec však udeřila v úplném závěru. Líšeňský gólman Tomáš Vajner podběhl míč a hostující Filip Firbacher z otočky poslal míč do prázdné brány. „To ani nebyla střela, jen to zkusil z otočky po odraženém balonu, kdy náš brankář byl vyběhnutý. Je to obrovská škoda, utkání jsme určitě měli dovést do vítězného konce,“ litoval Valachovič.

I bod pro brněnský celek znamená posun v tabulce, Líšeň poskočila na třetí místo před Vyškov, který padl 0:2 v Karviné.

První liga jde do finiše: trenér Dostálek slíbil odměnu, hráči měli pohovory

Přesto však po chrudimském vyrovnání panovala na tribunách negativní atmosféra, někteří diváci si zlost vylévali přímo na Valachovičovi. „Už jsem na některé lidi hodně nazlobený. Tři roky tady hrajeme ve špičce druhé ligy, kde jsme se zprvu chtěli spíš jen etablovat. Dneska je to divákům ale málo, chtěli by asi, abychom tady hráli Ligu mistrů s klukama, na které musíme čekat, než dojdou ze své druhé práce,“ zlobil se stratég.

Reagoval tím na některé neslušné pokřiky, které se na jeho adresu nesly především kvůli tomu, že dřív neprostřídal základní sestavu. „Musím zareagovat, protože je tady na tribuně hrozně moc chytráků. Chybí nám čtyři hráči, víme, jaké kluky máme na lavičce a že se třeba nehodí do každé fáze zápasu. Jestli někdo z tribuny huláká, ať střídám, a přitom se hraje tři čtyři minuty bez přerušení, tak nevím, jak bych to měl udělat. Není to hokej ani basketbal,“ dodal Valachovič.

SK Líšeň - Chrudim 1:1

Poločas: 1:0.

Branky: 28. Lutonský - 89. Firbacher.

Rozhodčí: Hocek - Mokrusch, Dobrovolný.

Žluté karty: Šumbera - Průcha, Kesner, Hašek.

Diváci: 512.

Líšeň: Vajner - Pašek, Jeřábek, Otrísal, Lutonský - Čermák - Ulbrich (90. Bednář), Polášek (81. Šumbera), Matocha, Sokol (90. Weber) - Vandas.

Chrudim: Floder - Halász (71. Sotorník), Hašek, Míka, Kesner - Řezníček - Záviška, Kodýdek (87. Látal), Průcha (71. Juliš), Skwarczek - Jedlička (80. Firbacher).