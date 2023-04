Remíza. Další remíza. Opět remíza. A zase remíza. Taková je jarní bilance Chrudimi. Přerušit její sérii nerozhodných výsledků budou chtít líšeňští fotbalisté, kteří po obratu v Olomouci hodlají přidat do tabulky další tři důležité body. Proti východočeskému celku o ně zabojují na domácím stadionu netradičně v pátek od půl páté odpoledne.

V doposud posledním domácím utkání Líšeň (v bílém) podlehla Vyškovu 0:1. | Foto: SK Líšeň

Moc gólů sváteční duel neslibuje. Chrudim totiž na jaře ve čtyřech utkání vstřelila i obdržela jen dva, remízové výsledky si tak rozložila souměrně – dvakrát hrála 1:1, dvakrát 0:0.

V ofenzivě se trápí i Líšeň, která před dvěma slepenými góly v Olomouci střelecky mlčela přes 260 minut. „Bude to složitý zápas, dvakrát po sobě jsme s Chrudimí hráli 0:0, podle posledních statistik asi moc gólů očekávat nelze. Ale může to být úplně jiné, snad gólově navážeme na zápas v Olomouci,“ doufá líšeňský krajní obránce Milan Lutonský.

Proti sobě brněnský celek bude mít remízového krále letošního druholigového ročníku, Chrudim totiž z dvaceti utkání hrála nerozhodně hned devětkrát. Pro porovnání – Líšeň zatím remizovala čtyřikrát.

Vyrovnané čelo tabulky ale svěřence kouče Milana Valachoviče nutí najít na pátečního soupeře recept. Mezi druhým a šestým místem je totiž jen pětibodový rozdíl, jihomoravský klub jde do jedenadvacátého kola ze čtvrté příčky se tříbodovou ztrátou na vedoucí Příbram.

Povedenou akcí protrhl střelecké trápení Líšně. Ulevilo se nám, říká Lutonský

Především by však Líšeň ráda vylepšila svou domácí bilanci, kterou měla dlouhodobě výtečnou. V letošním ročníku však méně bodů na vlastním stadionu nasbíralo jen pět druholigových celků. „Chceme vyhrát každý zápas, ať už je to doma nebo venku. Když ale hrajeme před lidmi, kteří nás přijdou podpořit, tak je to příjemnější, je to něco jiného, než když nastoupíte někde na druhé straně republiky,“ nastiňuje Lutonský.

Paradoxně si však Líšeň nesmírně pomáhá právě venkovními utkáními, kde nikdo nedokázal vydolovat tolik bodů jako tým z východu Brna. „Kluby, které přijedou k nám do Líšně, hrají trochu jinak než doma, nejsou tolik ofenzivní, protože tuší, že často využíváme protiútoky, takže tolik neotvírají obranu. Potom je pro nás těžší se do nich dostat,“ dodal devětadvacetiletý bek.