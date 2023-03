31. srpna. Datum, kdy dětem končí letní prázdniny. Ale také termín, kdy se naposledy výrazněji prosadili útočníci fotbalové Líšně. Pavel Vandas tehdy při loňské výhře 4:0 nad olomouckým béčkem skóre otevíral, Martin Zikl mu naopak dal finální podobu. Od té doby mají forvardi druholigového celku na svém kontě jedinou branku – Zikl za rozhodnutého stavu zvyšoval na 4:0 v Třinci. A Líšeň na dlouhé mlčení jejích střelců začíná doplácet podstatnými bodovými ztrátami.

Líšeňský útočník Pavel Vandas (nalevo v bílém) vstřelil svůj poslední druholigový gól 31. srpna loňského roku. | Foto: SK Líšeň

Sobotní jihomoravské derby proti Vyškovu bylo zářným příkladem líšeňské střelecké krize. Brněnský celek vypadal ve hře lépe, dostával se do nebezpečných pozic. Jenže opět nedal gól a prohrál 0:1. „Nepamatuju si zápas, kdy bychom měli tolik útočných standardek, posílali jsme do šestnáctky jeden míč za druhým. Ale to je naše bolest, že nemáme nikoho, kdo by to tam dotlačil. Létají balony na zadní tyč, ale tam není nikdo,“ nechápal líšeňský lodivod Milan Valachovič.

Že nejde jen o ojedinělý problém, dokazují i dlouhodobější čísla, i s přípravnými zápasy se Líšeň střelecky neprosadila v osmi z posledních třinácti utkání. „Už jsme to říkali po přípravě, opakuje se to pořád. I proti Vyškovu jsme měli naše situace dohrávat mnohem líp. Ale jen se projevuje, že nemáme nyní nahoře hráče, který by dal čtrnáct patnáct gólů,“ zhodnotil Valachovič.

Hledání posily

Snajpři jihomoravského celku si navíc v posledních duelech nemůžou stěžovat na nedostatečný servis od spoluhráčů. Dokazuje to například statistika rohových kopů. V Příbrami jich Líšeň zahrávala osm, proti Vyškovu dokonce dvanáct. Počet vstřelených gólů? Nula. „Někteří hráči se toho bojí. Dívali jsme se na zápas Líšně v Příbrami a ona může každý zápas mít deset dvanáct rohů. Ale nic z toho nebude, protože jí chybí hráč, který by to tam dotlačil,“ vypozoroval vyškovský kouč Jan Trousil.

I proto se Líšeň snažila v zimě ofenzivu posílit. Nakonec však v přestupovém období přibyl do týmu jen defenzivní záložník Marek Polášek. „Forvardi prostě nejsou, vidíte, že týmy z nejvyšší soutěže si berou kluky z druhé ligy. Poraďte mi a já přivedu útočníka, poraďte mi ale koho. Prostě nevím. Odešel nám Jarda Málek, který nám svými góly a standardkami udělal pětatřicet bodů,“ podotkl Valachovič.

Útočného trápení Líšně využil i Vyškov, derby ovládl z penaltového puntíku

Jedním z důvodů, že Líšeň nesehnala adekvátní posilu, byl i fakt, že se brněnský klub snažil vyhledávat hráče se zkušeností z vyšších soutěží. Nikoho takového však nesehnal. „Dlouho jsme v zimě přemýšleli, padala nějaká jména, ale pořád to byli kluci ze třetí ligy, kteří si výš nekopli. Ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE nevím o útočníkovi, který by chtěl nyní do Líšně,“ popsal líšeňský lodivod.

Dalším důležitým faktorem pak byly omezené finanční možnosti, se kterými jihomoravský tým dlouhodobě hospodaří. „Hodně kluků dává ve třetí lize hromadu gólů, ale přijdou do vyšší soutěže a nebude z toho nic. Hlavně kvalitní útočník nebude chtít brát pětadvacet tisíc, bude požadovat dvakrát tolik, než mají ostatní, a to mu nemůžete dát. Nebavím se teď jen o podmínkách Líšně, prostě nemůžete nastřelit jednoho hráče,“ poznamenal Trousil.

I proto se Líšeň začala enormně snažit o zdokonalování svých útočníků. Zařadila do přípravy pravidelné individuální tréninky zaměřené jen na ofenzivu, aby do svých forvardů dostala prvky například Jana Silného, který tým svými góly táhl. „Takový hráč nám chybí. Honza vždy vypnul a bylo mu vše jedno, prostě tam tu hlavu nebo nohu strčil. Pamatuju si zápas s Vyšehradem, kdy mu stoper Dočekal skoro ukopl hlavu. Ale on tam šel, byla z toho penalta a díky ní jsme otočili zápas,“ vzpomínal brněnský stratég.

Zatím ale nefunguje ani ofenzivní zaměření tréninků. Líšni navíc chybí útočné alternativy, při střeleckém mlčení Vandase jej nemá kým nahradit, Zikl laboruje se zlomenou rukou. „Dva zápasy jsme kvůli zraněním byli úplně bez útočníků, tak jsme na hrot dali stopera Jakuba Černína, v sobotu jsme jako druhého forvarda měli Martina Tauše, ale tomu je šestnáct let, není jednoduché ho tam teď hodit. Jinak není kdo, otočím se při zápase na lavičku a tam vidím pět obránců,“ dodal Valachovič.

Hodnocení vyškovského kouče Jana Trousila:

„Máme to stejně jako Líšeň. U nás dal devět gólů Bienvenue Kanakimana z křídla a sedm Ondřej Vintr z druhého kraje nebo z podhrotu. Ale když jsou na hrotu, tak ten gól prostě nedají."

„Je to kvůli tomu, že stopeři se na hrotového útočníka připraví, proto ho musí doplňovat hráči z druhé vlny. Nám se to daří, třeba Barnabáše Lacíka jsme teď hodili na pozici desítky. Je poctivý, náběhový a do šancí se v každém utkání dostane."

„Vandas je pořád v náběhu, pořád maká, je jen otázka času, kdy zase začne dávat góly. Prosazoval se i za Vyšehrad."