Do nedělního utkání šli se dvěma prohrami v zádech, navíc přes dvě stě minut nedali gól. Proti olomouckému béčku ale líšeňští fotbalisté byli maximálně efektivní a po výhře 2:1 zůstávají mezi nejlepšími celky druhé ligy. „Rozhodovala spousta aspektů, ve kterých soupeř jednoduše ukázal mnohem větší kvalitu. Šlo zejména o mnohem zkušenější dohrávání různých mikrosituací, které, ač se to nezdá, zápasy rozhodují,“ tušil kouč olomoucké rezervy Augustin Chromý.

Líšeňští fotbalisté (v bílém) vyhráli na hřišti olomouckého béčka 2:1. | Foto: Deník/David Kubatík

Už delší dobu se Líšeň trápila v ofenzivě, jen těžko hledala střelce. I proto na jaře nezvládla hned dva důležité duely s předními celky FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, před reprezentační pauzou padla s Příbramí i Vyškovem. V neděli ale brněnský celek konečně protrhl střeleckou nemohoucnost, dva přesné zásahy stačily ke třem bodům.

Přitom po první půli měla blíže k vítězství mladá olomoucká rezerva. Oba týmy se dlouho jen těžko dostávaly do šancí, v závěru poločasu ale domácí přeci jen udeřili. Sporný gól si ve 39. minutě připsal David Vaněček, který skóroval po rohovém kopu, v době jeho střely však líšeňský gólman Tomáš Vajner byl na zemi po důrazném souboji s protihráčem.

Líšeň obdržená branka nakopla, ještě před odchodem do šaten začala hrozit. Rychlý obrat si však nechala až na začátek druhého poločasu. Nejprve v 53. minutě po vydařené akci vyrovnával Milan Lutonský, jen o čtyři minuty později poslal hosty do vedení Marek Polášek.

Svěřenci kouče Milana Valachoviče zbytek utkání dohráli zkušeně, Olomouc do větších šancí nepouštěli, naopak nebezpečnější byli i dál Brňané. Další gól už však fanoušci neviděli, po vydřené výhře 2:1 Líšeň zůstává mezi nejlepšími, na vedoucí Příbram ztrácí už jen tři body. „Slepené branky mě štvou nejvíc. Potom jsme se snažili, co to šlo, ale Líšeň se zkušeně stáhla. Navíc má vysoké hráče, přes které se dostává skutečně těžko,“ dodal Chromý.

SK Sigma Olomouc B - SK Líšeň 2019 1:2

Poločas: 1:0.

Branky: 39. Vaněček – 53. Lutonský, 57. Polášek.

Rozhodčí: Vokoun – Dohnálek, Mojžíš.

ŽK: Slaměna – Vandas, Černín, Ulbrich.

Diváci: 276.

Olomouc B: Trefil – Hadaš, Bednár, Poulolo, Galus – Israel, Kramář (61. Šíp) – Uriča (61. Fiala), Slaměna, Matoušek (23. Grečmal) – Vaněček (61. Zlatohlávek).

Líšeň: Vajner – Pašek, Jeřábek, Černín, Lutonský – Čermák – Ulbrich (81. Šumbera), Matocha, Polášek, Sokol (89. Džupenjuk) – Vandas (90+2. Tauš).