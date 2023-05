Zakončit výborný duben na pozitivní vlně! Tak zní cíl líšeňských fotbalistů, kteří po březnové reprezentační pauze ožili, v posledních pěti utkání neprohráli a najednou jsou opět na druhém místě tabulky s jednobodovou ztrátou na lídra z Karviné. Navíc na brněnský celek čekají dva domácí zápasy v řadě, které svěřenci kouče Milana Valachoviče načnou v sobotu od pěti hodin odpoledne proti sparťanské rezervě.

Líšeňští fotbalisté (v bílém) na podzim remizovali s notně posíleným sparťanským béčkem 0:0. | Foto: Jan Sláma

Už jen šest kol zbývá do konce letošního ročníku druhé ligy a Líšeň do závěrečné fáze sezony vletěla parádně. Potvrdila to i v posledních dvou duelech, kdy nejprve zdolala Táborsko 3:1, v neděli pak brala bod za remízu 2:2 v Karviné. „Jsou to zápasy, které nám dodávají sílu a sebevědomí. S Táborskem jsme zaslouženě vyhráli, s Karvinou asi musíme brát bod za remízu. Hrálo se na jejím stadionu, dvakrát jsme prohrávali, dvakrát jsme dokázali srovnat,“ hodnotil Valachovič.

Povedené výsledky navíc přicházejí po kvalitních výkonech, kterými se jihomoravský celek v posledních týdnech prezentuje. I proto Líšeň opět atakuje první příčku. „Kdyby nám někdo na začátku sezony řekl, že budeme hrát sedm kol před koncem v Karviné o první místo, tak bych ho považoval za velkého blázna. Jsme rádi, že se nám poslední měsíc vydařil, udělali jsme bodovou šňůru a opět jsme na horních pozicích,“ těšilo Valachoviče.

V sobotu na jeho svěřence čeká tým, který také v dubnu zatím nenašel přemožitele. Sparťanské béčko začalo jaro výhrou 2:0 nad slávistickou rezervou, díky dobré formě se ze sestupových vod vyšplhalo už na devátou příčku. „Myslím si, že sparťanské béčko je dál než slávistické, potvrzuje to i postavení v tabulce. V dubnu rezerva Sparty třikrát vyhrála a remizovala jen s Karvinou, která vyrovnávala v 96. minutě. Navíc Sparta mohla už dřív utkání rozhodnout,“ rekapituloval líšeňský stratég.

Mladý pražský celek je zrádný především svou nevyzpytatelností. Dobré výkony střídá s podprůměrnými, navíc vždy do posledních minut není jisté, zda se v sestavě neobjeví některá z prvoligových hvězd. „Tentokrát sem ale Sparta z áčka pošle asi málokoho, protože má svoje problémy. Hrála ve středu, před nedělním zápase v Liberci má dost vykartovaných a zraněných kluků. Navíc béčko má jedenatřicet bodů, takže se skoro jistě zachránilo,“ podotkl Valachovič.

Ten zároveň jasně deklaruje, že není největším fanouškem účasti béček prvoligových klubů v druhé nejvyšší české soutěži. „Nejsem zastáncem toho, že by v profesionálních soutěžích měla být béčka prvoligových týmů. Tentokrát tedy nejspíš přijede klasický mladý tým bez zvučných posil, to ale nesnižuje jeho kvalitu. Minulý rok tam hráči z áčka také příliš často nechodili, a přesto sparťanská rezerva skončila v popředí tabulky,“ upozornil trenér.

Na poslední dva zápasy se sparťanským béčkem má ale Líšeň dobré vzpomínky. Před rokem jej v důležitém domácím duelu zdolala 1:0, na podzim s ním venku remizovala 0:0. A to se v sestavě letenského celku objevila hned osmička hráčů z A týmu. „Pořád nevím, jestli to, že nastoupí posily z áčka, je výhoda, nebo ne. Na podzim jsme v první půli byli lepší a v 90. minutě jsme měli brejk, který stačilo jen líp vyřešit a vyhráli bychom,“ vzpomínal Valachovič.

Líšeňští se tak hodlají soustředit především na sebe. Dobrou zprávou pro ně je, že se do sestavy vrací útočník Pavel Vandas, který si v utkání proti Karviné odpykal trest za čtyři žluté karty.

Kvůli jeho absenci a nedávnému zranění dalšího forvarda Martina Zikla nastoupil celek z východu Brna v Karviné bez klasického útočníka. „Byl to náš taktický záměr na první poločas, musím ale přiznat, že se nám tolik nepovedl. Poskládali jsme sestavu, která měla větší rychlostní předpoklady, chtěli jsme si otevírat prostory za karvinskou obranou. Soupeř hrál ale velmi dobře, nám se nedařilo plnit náš plán, proto jsme reagovali a poslali jsme do hry Zikla. Nakonec to byl jeden z důvodů, proč jsme se dokázali vrátit do utkání,“ doplnil líšeňský lodivod.