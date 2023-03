Letošní jarní část začne Líšeň (v bílém) domácím utkáním s Vlašimí. V generálce brněnský celek podlehl Opavě 0:2.Zdroj: pro Deník/Jaroslav Kicl

5. března 2023: Líšeň – Vlašim. I tentokrát vstupují svěřenci trenéra Valachoviče do jara ze třetí příčky. Oproti minulým rokům však lze najít některé podstatné rozdíly.

Prvním a možná nejpodstatnějším je aktivita na přestupovém trhu. Zatímco dřív Líšeň pravidelně v létě i v zimě opouštěly hlavní opory, za které brněnský celek musel hledat náhrady, letos zůstal kádr téměř beze změn. Z klubu odešel pouze gabonský záložník Guy Reteno Elekana, který zamířil na hostování do ostravského béčka, konkurenci ve středu zálohy naopak posílil Marek Polášek. „To, že mužstvo zůstalo pohromadě, je pro nás hlavní,“ přiznal Valachovič.

Vůbec poprvé se pak Líšeň vydala na zahraniční soustředění. Tradiční mikulovské zázemí vyměnila za tureckou Antalyi a týden strávený u Středozemního moře má hráče nakopnout před náročným jarem. „Soustředění bylo parádní, nikdo si nemohl na nic stěžovat. Hotel byl krásný, vyšlo nám i počasí, opravdu pecka,“ hodnotil exotický pobyt Polášek.

Navíc po výsledcích z minulých let už soupeři berou Líšeň naprosto vážně. Často proti ní i vystaví hlubší blok, do kterého se brněnský celek musí pracně dostávat. Potvrdil to i poslední domácí duel na podzim, ve kterém Líšeň nenašla recept na obranný val slávistické rezervy a remizovala 0:0.

Jsem rád za přestup, chceme minimálně baráž, říká zimní posila Líšně Polášek

Do jara tak jihomoravský klub vstupuje s očekáváním. Rád by se udržel nahoře, v extrémně vyrovnané tabulce však může rychle klesnout dolů. O líšeňských ambicích napoví hned úvodní utkání s Vlašimí, která je po podzimu dvanáctá.