Odvezli si z Jihlavy nesmírně cenné tři body. Sám za to ale zaplatil svým zdravím. Líšeňský záložník Tom Ulbrich si z pátečního utkání na Vysočině odnesl zranění, kvůli kterému si na chvíli od fotbalu odpočine. „Je to na prd,“ hlesl Ulbrich.

Líšeňský krajní záložník Tom Ulbrich (v bílém s číslem 11). | Foto: SK Líšeň

Od úvodu pátečního zápasu byl tradičně aktivní, snažil se na pravé straně vymýšlet nebezpečné situace. Jenže po půl hodině přišel souboj, který Ulbricha hodně bolel. „Ve třicáté minutě jsem se bohužel nešťastně střetl s protihráčem, šli jsme koleno na koleno. Po zápase mi to nateklo, od té doby jen ležím,“ popsal čtyřiadvacetiletý fotbalista.

Kvůli zranění musel Ulbrich být v první půli dlouho ošetřován, nakonec však utkání dohrál téměř do konec, střídal až v poslední desetiminutovce. „Ze začátku mě to hrozně bolelo, motala se mi hlava, myslel jsem si, že to nezvládnu. Dal jsem si ale prášek a jak jsem měl adrenalin, tak jsem to nějak zvládl do 82. minuty,“ nastínil záložník.

Těšit ho tak mohl alespoň cenný výsledek, Líšeň konečně dobyla Vysočinu a odvezla si vítězství 1:0. „Hrozně si tří bodů vážíme, když se podíváme na tabulku, tak je potřeba je nyní sbírat. Snad to potvrdíme i doma s Táborskem,“ vysnil si Ulbrich.

Právě celek z jižních Čech přivítají Brňané na svém stadionu netradičně uprostřed týdnu – utkání vloženého 23. kola má výkop ve středu v pět hodin odpoledne. „Nejde čekat nic lehkého, když se podíváme na tým Táborska, tak tam nemají špatná jména. Hlavně v půlce sezony vyhlašovali ambice snad i na barážové pozice, nebude to jednoduchý soupeř,“ tušil ofenzivní hráč.

Kvůli následkům souboje z pátečního duelu je však jisté, že se Líšeň v další bitvě o tři body bude muset obejít bez svého pravého záložníka. „Hrozně mě to štve, protože se vždy pořádně připravuju a chci to pak prodat v sezoně. Když přijde takové zranění, tak jsem hrozně naštvaný,“ smutnil Ulbrich.

Jen za pomezní čarou tak bývalý hráč brněnské Zbrojovky anebo Písku bude sledovat, jak se jeho spoluhráči snaží vylepšit domácí bilanci, kterou má Líšeň čtvrtou nejhorší ve druhé lize. „Přijde mi, že pořád máme stejný herní styl, jen nám to doma nelepí. Je to asi i o smůle, že nám to tam nepadá. Šance máme, akorát je neproměňujeme, naopak venku využijeme téměř každou příležitost,“ hodnotil.

Právě ve venkovních zápasech klub z východu Brna září, páteční výhrou v Jihlavě to jen potvrdil. „Tolik ale ani neřešíme, jestli hrajeme doma nebo venku. Samozřejmě domácí bilance je docela smutná, protože bychom měli sbírat body především na vlastním stadionu. Musíme se zaměřit na to, abychom před svými příznivci neztráceli. V několika zápasech jsme o dobrý výsledek přišli hrozně lehce, jasné utkání si zbytečně zkomplikujeme a nakonec ztratíme,“ mrzelo Ulbricha.

V celkové tabulce si ale Líšeň stále drží výbornou třetí příčku s minimálním odstupem na čelo – na první Příbram ztrácí pouhé dva body. „Je jasné, že v kabině o tabulce prohodíme vždy nějaké slovo, trochu se tím i vyhecujeme, abychom dál hráli dobrý fotbal a sbírali body. Třeba tři kola před koncem se na ni můžeme dívat víc, ale teď se věnujeme jen sobě, abychom vyhrávali a lidi z toho měli dobrý pocit,“ podotkl střelec tří druholigových gólů v aktuální sezoně.