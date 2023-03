Jsem rád za přestup, chceme minimálně baráž, říká zimní posila Líšně Polášek

Jediná nová tvář vyrazí s fotbalovou Líšní do jarních druholigových bojů. Jedenadvacetiletý hráč Marek Polášek přišel do brněnského celku v zimě ze Slovácka a měl by zvýšit konkurenci ve středu pole. „Zatím jsem v Líšni se vším spokojený, opravdu nemám na co si stěžovat,“ hodnotí Polášek.

Marek Polášek si v dresu Slovácka odbyl svou premiéru v nejvyšší české soutěži. | Foto: Libor Kopl