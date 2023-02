Po návratu z Turecka přivítalo Líšeň na hřišti v Březí u Mikulova nepříznivé a větrné počasí. Lépe se s ním vyrovnala Opava, která mírnou herní převahu proměnila v dvougólové vítězství. „Každá porážka i v přípravě mrzí a štve, nechcete prohrát. Naštěstí to byl ještě poslední test, ale naštvanost u nás určitě je. Na druhou stranu si to vyříkáme, v úterý hráči uvidí sestřih z utkání a do neděle máme čas s tím pracovat. Určitě je to ale ponaučení,“ hodnotí Valachovič.