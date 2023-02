SK Lišeň vs. ProstějovZdroj: Deník/Sabir Agalarov

USTÁLENÁ SESTAVA. Po několika rušných přestupových obdobích je letošní zima pro Líšeň synonymem klidu. Z klubu neodešla žádná z opor, proto ani druholigový tým nutně nesháněl nové posily. Dvě nová jména však s kádrem do Turecka odcestovala.

Prvním z nich je jedenadvacetiletý bývalý mládežnický reprezentant Marek Polášek. Odchovanec Slovácka do Líšně přišel na začátku roku a v dosavadních přípravných utkáních zaujal, slovenským Košicím ve středu i vstřelil gól. „Z kluků, kteří k nám v zimě přišli, jsme se s téměř každým rozloučili. Polášek zůstal, ale ten nepřicházel na zkoušku, u něj jsme věděli hned, že u nás setrvá,“ podotkl líšeňský kouč Milan Valachovič na adresu defenzivního záložníka.

V Líšni setrval i křídelník Richard Svoboda, který na podzim oblékal dres Mutěnic. Dvacetiletý hráč však do Turecka neodcestoval, na jaře by měl vypomáhat primárně B týmu. Místo na palubě si však vybojoval teprve šestnáctiletý talent Martin Tauš. „Vytáhli jsme jej z dorostu, je to i takový impuls, aby naše mládež věděla, že určitě má šanci se prosadit. Pokud budou mladí kluci pracovat jako Martin, tak klidně můžou brzo hrát zápasy s áčkem a absolvovat nějaké další soustředění,“ předeslal Valachovič.