Pikantní fotbalové derby nabídne sobotní odpoledne. Na líšeňském trávníku totiž domácí výběr od tří hodin přivítá Vyškov, půjde tak o souboj třetího s druhým celkem druholigové tabulky. Souboji dvou předních jihomoravských týmů by slušela i parádní atmosféra, proto Líšeň nabízí volné vstupenky pro mládežnické kolektivy.

Líšeňští fotbalisté (v bílém) přivítají doma Vyškov v sobotu od tří hodin odpoledne. | Foto: Deník/VLP Externista

Oba kluby si aktuálně drží barážové pozice, vítěz sobotního duelu se může bodově dotáhnout na vedoucí Příbram. Proto funkcionáři domácího celku lákají do ochozů co největší počet diváků. „Určitě bych byl rád, kdyby přišlo co nejvíc fanoušků. Jako chodilo třeba před covidem,“ podotýká líšeňský kouč Milan Valachovič.

Zájemci o volný vstup pro mládežnické celky si mohou požádat na mailu linger@sklisen.com. Ve zprávě je nutné uvést název klubu, počet hráčů i členů realizačního týmu. Vstupenky pak budou k vyzvednutí v sobotu mezi 14:15 až 14:30 u hlavní brány areálu na Kučerově ulici.

