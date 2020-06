Brňané navíc v Ostravě vedli o dvě branky, jenže o náskok velmi rychle přišli. Po zisku bodu však už na desátém místě mají dostatečný desetibodový náskok na předposlední Varnsdorf. „Bod z Vítkovic sice znamená záchranu, ale měli jsme vyhrát. Je to obrovská, ale obrovská škoda, že jsme utkání nedotáhli do vítězného konce,“ žehral kouč Valachovič.

Hosté přitom prožili ideální vstup do utkání. Už v deváté minutě využil zaváhání v defenzivě Vítkovic Martin Zikl, jenž poslal míč přesnou ranou k tyči. Další šance ovšem aktivní hosté do poločasu nezužitkovali. „Byli jsme jednoznačně lepší. Místo toho, abychom vedli v půli o dva nebo tři góly, nedokázali jsme zvýšit. Za stavu 1:0 to bylo pro domácí pořád hratelné,“ uvedl Valachovič.

Líšni se sice dostala zkraje druhé půle do trháku po trefě Jaroslava Málka, jenže poté nečekaně udeřily Vítkovice. Otloukánek soutěže v rozmezí dvou minut srovnal krok. Nejprve v 56. minutě snižoval po trefě hlavou Roman Holiš a o chvíli později opařil hosty Ondřej Chvěja. „Totálně nechápu tyto minuty. Proč, když si o poločase říkáme, že hlavně nesmíme nic podcenit, tak soupeře zvedneme na nohy,“ hřímal Valachovič.

Hru se snažil oživit střídáním střelců obou branek, místo Zikla poslal do hry Patrika Demetera, Málka zase nahradil Jan Silný. A právě statný kanonýr mohl Líšni zajistit výhru. Jeho únik na brankáře ovšem gólem neskončil.

Vítkovice i díky remíze ještě nevzdávají boj o záchranu, přestože jejich situace je značně nahnutá. Na předposlední Varnsdorf ztrácejí osm bodů, přičemž mají zápas k dobru. „Tým ukázal charakter a nějakou kvalitu, že jsme se zvedli a vyrovnali. Nicméně přestože má Líšeň kvalitní kádr, určitě jsme mohli vykopat tři body, což by nás dost povzbudilo,“ řekl kouč Vítkovic Ondřej Smetana.

Zachráněnou Líšeň čeká klidný závěr soutěže, v sobotu hostí atraktivního soupeře – pražskou Duklu.

Vítkovice - Líšeň 2:2

Poločas: 0:1. Branky: 56. Holiš, 58. Chvěja – 9. Zikl, 52. Málek.

Rozhodčí: J.Machálek – Mojžíš, Bureš. Žluté karty: Ožvolda, Holiš, Chvěja – O. Vintr, Silný Držení míče: 51% – 49% Střely celkem: 10 – 12 Střely na branku: 6:6 Vítkovice: Květon – Celba (37. Russmann), Cverna (K), Holiš, Bolf – Ožvolda – Matoušek (46. Putyera), Buchvaldek (76.Dziuba), Chvěja (75. Motyčka), Kania – Macej (71. Martišiak). Líšeň: Vítek – Jeřábek, Hlavica (K), Ševčík, Rolinek – Kučera (80. Fall) – Vasiljev (46. T. Machálek), Málek (73. Silný), Matocha, O. Vintr (76. Minařík) – Zikl (73. Demeter).