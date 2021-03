I v deseti přípravných duelech střelecky kralovali záložníci. Útočníci obstarali šest z devatenácti líšeňských branek. Marek Szotkowski vyšel naprázdno, Šteigl se trefil dvakrát, Zikl jednou. „Musím zlepšit práci v soubojích a víc se tlačit do gólů. Zkrátka pilovat zakončení a pohyb ve vápně,“ pravil Zikl.

Nejvíc branek z líšeňských forvardů zaznamenal šestadvacetiletý Silný, prosadil se třikrát. „Samozřejmě jsem mohl dát víc gólů, šance jsem na to měl, ale určitě je se do jarní části od čeho odrazit. Hráli jsme většinou jen po poločasech, je to jen příprava, tři branky beru pozitivně,“ líčil Silný, jenž na podzim skóroval dvakrát.

Líšeň - Třinec 1:0 (0:0)

Branka: 53. Pašek.

Líšeň: Veselý – Fall (46. Jeřábek), Otrísal (46. Ševčík), Bednář, Lutonský (46. Szotkowski) – Kučera (73. Fall) – Šteigl (46. Pašek), Minařík (46. Demeter), Málek (46. Matocha), Krška (46. Rolinek) – Zikl (46. Silný).

Třinec: Křepela – Bolf, Foltyn, Janoščin (60. Gáč), Hýbl (46. Javůrek) – Habusta (60. Weber), Buneš (46. Vaněk) – Omasta, Samiec (60. Šteinhübel), Puchel (60. Hlúpik) – Cienciala (60. Nieslanik).

V sobotním přípravném utkání proti Třinci hrála Líšeň od úvodní minuty na jednoho útočníka, v základní sestavě naskočil Zikl, Šteigl se pohyboval na kraji hřiště. Do druhého poločasu vlétli na hrotu útoku vedle sebe Silný a Szotkowski. „Ve dvou si můžeme nahrát, jeden jde do hlavičky, druhý běží za něj. Naopak když se hraje na jednoho útočníka, tohle všechno musí plnit sám. Je to těžší, ale bereme to v pohodě,“ vysvětlil Silný.

Proti Třinci se prosadil obránce či záložník David Pašek. Díky jeho brance Líšeň uspěla v generálce před startem FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY 1:0. „Výhra není až tak důležitá, podstatné je, že jsme zjistili, že potřebujeme co nejrychleji na přírodní trávu. To je teď priorita,“ podotkl Silný. Líšeňští hráči strávili zimní pauzu pouze na umělé trávě.

Přípravný duel s jedenáctým týmem druhé ligy odehráli na hřišti v Březí u Mikulova. „Bylo to těžké, hráli jsme na přírodní trávě v zimě poprvé, navíc byla taková netypická, hodně mechovitá. Dost jsme se zadrhávali,“ líčil Silný.

A kvůli nezpůsobilému terénu a nedostatku termínů vedení líšeňského celku vzdalo pohárový duel s prvoligovým Jabloncem. Severočeský celek postoupil do osmifinále soutěže kontumačně 3:0. „Chtěli jsme strašně hrát a jsme opravdu zklamaní, nemluvím jen za sebe, ale za celou kabinu. Bohužel vedení takhle rozhodlo a my to respektujeme,“ posteskl si Silný.

Líšeň odstartuje jarní část druhé ligy v sobotu na domácím hřišti s vedoucím celkem soutěže z Hradce Králové. Líšeň je o dva body druhá. „Vzhledem k tomu, že se kvůli zápasu s Hradcem zrušil i pohár s Jabloncem, je to pro nás jednoznačně vrchol sezony,“ zdůraznil Silný, jehož celek v přípravě třikrát prohrál, dvakrát remizoval a v pěti utkáních zvítězil.

