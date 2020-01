„Ale zase bych to nijak nepřeceňoval. Zlín další den odlétal na soustředění do Turecka, takže hráči se prezentovali především tak, aby se nezranili,“ podotkl líšeňský kouč Milan Valachovič.

A když už byl ve Zlíně, kde se hrálo, promluvil si s generálním manažerem Fastavu Zdeňkem Grygerou. „Po duelu jsme se bavili, co by v jejich případě mohlo být volného. Vytipoval jsem si tam jednoho hráče, který je zatím v přípravě s áčkem a aktuálně taky zraněný. Rozhodne se za dva týdny,“ líčil Valachovič.

Tajný tip

Taky ještě čeká, až se Zbrojovka vrátí ze soustředění na Maltě. „Jakmile se Miloš Machálek bude zase vyskytovat tady, pobavíme se. Uvidíme, jak se v Brně vyvine situace,“ sdělil líšeňský stratég, který už na začátku zimní přípravy přiznal, že v kádru městského rivala má vyhlédnutý tajný tip na posilu.

Zároveň se netají tím, na kterých postech chce kádr doplnit. „Hledáme dva zkušené hráče, jednoho dozadu a jednoho do ofenzivy. Toto jsou dvě pozice, které řešíme,“ prozradil Valachovič.

S tím, aby přivedl požadované hráče, patrně nebude mít problém. Líšeň si vybudovala jméno a i pro hráče z první ligy, kteří se nevejdou do kádru svých celků pro jarní část sezony, je možností, kde strávit druhou polovinu sezony. „Je to tak. Potvrzují to její výsledky na podzim. Je ve středu tabulky a pokukuje po vyšších pozici. Samozřejmě se vší pokorou,“ zmínil záložník Jakub Kučera, jenž absolvuje v brněnském celku zkoušku.

Testovaní hráči z Lanžhota

A zatím se ve druholigovém kádru drží. To se ale nedá říct o dvojici testovaných hráčů z Lanžhota. „Timotej Královič skončil, i když jsem si dokázal představit, že si ho v týmu nechám. Jenže ho pobolívala noha, šel na vyšetření, kde mu zjistili únavovou zlomeninu, takže jsme se zatím rozloučili,“ uvedl Valachovič.

Kromě Královiče dozkoušel v Líšni také forvard Pavel Dovhanjuk, jenž se naposledy objevil v utkání se Zlínem.

To u dvojice Marek Matocha – Lukáš Lahodný z Vyškova, kteří jsou v Líšni rovněž na testech, to vypadá tak, že se v týmu udrží. „Oba mám nasledované. Marka znám tři roky a dobře vím, že má velké předpoklady. Pokud se kluby domluví, rád bych si ho nechal a pracoval s ním,“ řekl Valachovič.

Na oba přitom dostal dobré reference. „Laha s Matym znám dlouhou dobu, organizují hru ve středu hřišti. Fotbalisté jsou to výborní a přeji jim, aby si druhou ligu zahráli,“ sdělil kouč Jan Trousil, který oba vedl ve třetiligovém Vyškovu.

Výsledky Líšně v přípravě:



11. ledna:

Líšeň – Vyškov 1:1

Gól Líšně: Minařík



18. ledna:

Slovan Bratislava B – Líšeň 2:5

Góly Líšně: 3x Matocha, Fila, Zikl.



25. ledna:

Zlín – Líšeň 0:1

Gól Líšně: Královič.



Líšeň čeká anglický týden. Už v sobotu 1. února se střetne s lídrem třetí ligy Blanskem od deseti hodin dopoledne na umělé trávě v Líšni. Ve středu 5. února od pěti hodin odpoledne pak poměří síly s Vrchovinou a na sobotu 8. února se soupeř hledá, jelikož Znojmo přípravný duel odřeklo.