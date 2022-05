Zkušený útočník Žižkova Radek Voltr poslal do pokutového území střílený míč, který za záda brankáře Vlastimila Veselého doklepl Josef Bazal. V 59. minutě si oba hráči Viktorie role otočili. Voltr dokonal obrat v utkání po Bazalově centru. Za další dvě minuty o porážce brněnského celku definitivně rozhodl Vojtěch Novák, na jeho branku nahrával zase Voltr.

Kdo opustí Zbrojovku? Končí Zavadil, Moravec nebo Štepanovský

Do baráže o první ligu se tak dostali ze druhého místa fotbalisté Vlašimi a ze třetí příčky Opavy. Přímý postup do první ligy oslavila Zbrojovka Brno, která zakončila druholigovou sezonu domácí remízou 1:1 s Táborskem.

O jediný gól Jihomoravanů se postaral kanonýr Jakub Řezníček, jenž s osmnácti trefami ovládl tabulku střelců. Ve třetí minutě nastavení symbolicky naskočil na hřiště i veterán Pavel Zavadil, který se ve čtyřiačtyřiceti letech rozloučil s profesionální kariérou.

FK Viktoria Žižkov - SK Líšeň 3:1 (0:0)

Branky: 48. Voltr, 59. Voltr, 61. Novák – 47. Ulbrich.

Rozhodčí: Proske – Kotík, Dobrovolný.

ŽK: 68. Toutou (Líšeň).

Diváci: 653.

FK Viktoria Žižkov: Myška – Kopičár, Aggoun, Š. Gabriel, Muleme (90+1. Jančura) – Súkenník (C), Sixta (77. Žežulka), Bazal (90+1. D. Richter), Novák – Osmančík (63. Batioja), Voltr (77. Vandas). Trenér: Daniel Veselý.

SK Líšeň 2019: Veselý – Pašek, M. Jeřábek, O. Ševčík (C), Lutonský – Otrísal – Ulbrich, Málek, Matocha, Šumbera (66. Černín) – Zikl (46. Toutou). Trenér: Milan Valachovič.



FC Zbrojovka Brno - FC Táborsko 1:1 (0:1)

Branky: 66. Jak. Řezníček – 21. Liepa.

Rozhodčí: Dorušák – Vodrážka, Melichar.

ŽK: 62. Berkovec, 69. Hlavica – 53. Holiš.

FC Zbrojovka Brno: Berkovec – Hlavica, Štěrba, A. Čermák, Šural – Dav. Jambor (64. Fousek) – Nečas, Blecha (82. Endl), M. Ševčík, Štepanovský (64. Kohoutek) – Jak. Řezníček (C) (90+2. Zavadil).

FC MAS Táborsko: Zadražil – P. Plachý, Navrátil (C), Mezera, Tusjak – Vozihnoj (90+1. Mrsic), Liepa (68. Svatek), Holiš, Javorek (46. Krch), Kosek (77. J. Šplíchal) – Tijani (77. J. Mach).