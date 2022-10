Rezerva Sparty totiž značně spoléhá na pomoc hráčů z áčka. Především právě v domácích utkáních, které se hrají v odlišný den než zápas A týmu. Před reprezentační pauzou v utkání proti Opavě mohl trenér Michal Horňák využít hned sedmičku takovýchto „posil“, všechny nastoupily v základní sestavě a pomohly k výhře 1:0. „Je otázka, jak nastoupí teď. Můžou jim zase přijít pomoct kluci z áčka, paradoxně to ale někdy bývá výhoda, že nehrají ti mladí kluci,“ hodnotí líšeňský záložník Marek Matocha.

Vzhledem k zápasovému rozložení, kdy A tým Sparty hraje v sobotu odpoledne na hřišti Zbrojovky, zatímco druholigové béčko nastoupí až o den později, je velmi pravděpodobné, že Líšeň bude muset čelit některým méně využívaným prvoligistům. I proto se svěřenci Milana Valachoviče chtějí soustředit hlavně na sebe. „Dvakrát jsme teď prohráli, určitě proti Spartě budeme chtít předvést co nejlepší výkon, oklepat se a zvládnout to. V soutěži je každý soupeř těžký, nejde si vybírat, prostě se na to připravujeme a pokusíme se vyhrát,“ podotýká Matocha.

Právě dvě předešlé druholigové prohry chce jihomoravský tým rychle hodit za hlavu. Po třetině soutěže zůstává stále na prvním místě tabulky, přišel však o svůj náskok a má za sebou početnou smečku pronásledovatelů. „Měli jsme předtím vítěznou vlnu, nyní po dvou prohrách děláme vše proto, abychom nespadli do špatné nálady. Je před námi nový zápas a všechno se může znovu otočit. Není důvod padat do žádné skepse,“ popisuje líšeňský záložník.

V neděli Líšeň bude spoléhat především na dva důležité faktory. Prvním z nich jsou větší zkušenosti oproti sparťanské rezervě složené z talentovaných, ale velmi mladých hráčů. Hlavně když trenér Valachovič může po karetním trestu opět počítat se záložníkem Adriánem Čermákem. „Samozřejmě naše zkušenost může pomoct. Ale pokud Sparta nasadí hráče z áčka, tak ti jsou taky zkušení,“ tuší pětadvacetiletý středopolař.

Především však líšeňský kádr je dlouhodobě velmi sehraný. Což se o sparťanském béčku, které téměř každé kolo nastupuje v odlišné sestavě, rozhodně říct nedá. „Dřív jsme si v záloze sedli s Jardou Málkem a Kubou Kučerou, oba sice odešli, ale nahradilo se to perfektně. S Davidem Machalíkem i Adriánem Čermákem si rozumíme, funguje nám to dobře,“ je spokojený Matocha.