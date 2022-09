Líšeň šla do utkání jako lídr druholigové tabulky, Chrudim naopak se zápornou zápasovou bilancí. Vývoj utkání však předzápasovým statistikám příliš nenapovídal, domácí celek hrál nebojácně a s nadšením, hráči Milana Valachoviče se často jen bránili. „Soupeř byl na nás dobře připravený. Hrál ze zajištěné defenzivy a čekal na naše chyby. Nemohli jsme se do jeho obrany dostat kombinací po zemi a nešlo to ani vrchem. Musím ocenit, jak dobře to domácí zvládli,“ chválil soupeře líšeňský kapitán Michal Jeřábek.