Líšeň si navíc dvě kola před koncem tohoto ročníku zajistila druhou příčku tabulky. „Vítězství jsme si v kontextu celé sezony asi zasloužili. Osobně jsem tedy čekal, že Třinec se s Prostějovem porve líp, protože ještě není zachráněný, ale nepovedlo se (třetí Prostějov v sobotu vyhrál 2:1 – pozn. red.) a museli jsme si druhé místo uhrát sami. Že se to povedlo doma, o to je ten pocit lepší,“ culil se líšeňský kouč Milan Valachovič.

Jeho svěřenci už ale s jistotou nedostihnou první Hradec Králové, jenž oslavil postup mezi elitu v minulém kole. Líšeň tedy ve své druhé druholigové sezoně v klubové historii obsadí druhé místo. „Je to úžasné. Kdyby před sezonou někdo řekl, že budeme druzí, tak na něj koukáme s otevřenou pusou. Je to ale pohádka,“ rozplýval se před kamerou ČT sport líšeňský útočník Martin Zikl.

Ten se v utkání s Ústím nad Labem zapsal mezi střelce jako jediný, když v 51. minutě po centru záložníka Davida Paška dostal míč za ústeckého brankáře Mariána Tvrdoně. „Dali jsme takový gól i trochu se štěstím, že ho tam Zikl protlačil. Potom soupeř začal hrát, líp kombinoval, ale nemyslím si, že by se dostal do nějaké šance. V defenzivě jsme to odehráli super,“ liboval si Valachovič.

Přesto se jeho tým dostal po 60. minutě pod mírný tlak. „Tam jsme se zbytečně zatáhli a nevím, jestli to bylo střídáním, nebo že nám docházely síly. To si určitě rozebereme. Nic se ale neděje, za celou tu sezonu jsme ukopali krásný výsledek,“ poznamenal Valachovič.

Za hosty zahrozili ve druhém poločase střídající hráči Václav Prošek nebo Daniel Chodora. „Odehráli jsme slušný zápas, ale fotbal se hraje na góly. Líšeň dá ze své šance branku a my ne. To je ten rozdíl,“ hlesl hostující trenér David Jarolím, jehož tým je aktuálně šestý.

Valachovičovi svěřenci měli víc příležitostí v první půli, a to především ze stran. Po centrech Milana Lutonského neuspěli Pašek ani Marek Matocha. „To jsou situace pět šest metrů od branky, ještě jim to jde proti noze. Tam už jsme mohli dát nějaký gól. Ale pozor, soupeř měl taky velké šance,“ upozornil Valachovič hlavně na střelu Matěje Koubka ze 17. minuty, kterou domácí brankář Vlastimil Veselý pokryl až napodruhé.

Brňané v tomto ročníku na stadionu v Kučerově ulici zvítězili už poosmé ze dvanácti utkáni, čtyřikrát remizovali. Jako jediní v této druholigové sezoně doma dosud neprohráli. „Jestli je to tím, že tady hřiště působí stísněně a kluci cítí, že jsou blíž u sebe, nám totiž nevyhovují otevřené areály. Navíc doma mají asi i větší zodpovědnost vůči klubu a lidem,“ zamyslel se Valachovič, jehož tým čeká doma v závěrečném kole už jen desátý Třinec.

Další duel Líšeň odehraje v sobotu, kdy zajíždí na hřiště Hradce Králové.

SK Líšeň - FK Ústí nad Labem 1:0 (0:0)

Branka: 51. Zikl.

Rozhodčí: Cieslar – Horák, Lakomý.

ŽK: 90+4. Reteno Elekana – 19. Glöckner, 58. Ikugar, 90+1. Emmer, 90+3. M. Bílek.

Diváci: 220 (kapacita omezena).

Líšeň: Veselý – Bednář, O. Ševčík, Jeřábek – Lutonský (83. Krška), Kučera, Málek, Matocha (90+2. Otrísal), Pašek – Silný (83. Szotkowski), Zikl (70. Reteno Elekana).

Ústí nad Labem: Tvrdoň – M. Bílek, Cantin (63. Prošek), Čičovský (76. Jakš), Emmer, Glöckner (67. Chodora) – Hudec, Ikugar (67. Kušej), Koubek, Miskovič – Strada.