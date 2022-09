Středeční utkání nabídlo souboj posledních dvou neporažených druholigových celků. Navíc byly oba týmy srovnané na prvním a druhém místě tabulky. „K zápasu jsme ale nepřistupovali jako k souboji lídrů. Máme před sebou dalších čtyřiadvacet kol, teď jsme první, ale za pár kol to může být úplně jinak. Nechtěli jsme se na tabulku dívat,“ pokračoval líšeňský lodivod.

V první půli ještě mladý hostující tým příliš nezaostával, v úvodu byl i mírně lepší. Líšeň však využila zkušenosti a ve dvacáté minutě přidal pátou branku sezony útočník Pavel Vandas. „První poločas jsme odehráli slušně, jen jsme propadli v jedné situaci. Jinak jsem vytýkal hráčům pouze ustrašenost a malý tah na branku. Chyběla mi od nich drzost a větší snaha po zakončení. Dostali jsme se často k soupeřově šestnáctce, ale tam jsme situace řešili příliš liknavě,“ vyprávěl kouč hostujícího celku Augustin Chromý.

I proto poslal olomoucký trenér do druhé půle dva nové hráče a efekt byl okamžitý. Během pěti minut si hosté vypracovali dvě stoprocentní tutovky, vždy však ztroskotali na líšeňském gólmanovi Tomáši Vajnerovi. „Chtěl jsem zvýšit naši aktivitu a to se povedlo. Při neproměněných šancích se utkání lámalo, domácí podržel brankář. Snažili jsme se potom hrát aktivně i dál, ale propadli jsme a bylo to 2:0 pro Líšeň. To byl definitivní zlom, už jsme pak hráli vabank a domácí nás trestali,“ litoval Chromý.

Líšeň v druhé půli přidala tři branky a dokráčela k pohodovému vítězství. O její čtyři góly se postarali čtyři rozdílní hráči. „Pár týdnů před startem ligy jsme hráli přípravný zápas ve Zlíně. Vypracovali jsme si tam nějaké šance, ale neproměnili je a říkali jsme si, kdo vlastně bude ty góly dávat,“ usmíval se Valachovič.

A spokojenost panovala i na druhé straně hřiště, gólman Vajner si připsal čtvrté čisté konto ze šesti zápasů, zatím v sezoně inkasoval pouhé dvě branky. „Bylo to zajímavé utkání, které muselo všechny bavit. Mrzí mě ale právě to, že jsme se gólově neprosadili. Kdyby to skončilo 4:2 pro Líšeň, tak mi to tolik nevadí. Takhle je to problém, protože ofenzivní hráči nebyli tak efektivní, jak bych si představoval,“ hodnotil Chromý.

Pevnosti líšeňské obrany už si všímají i prvoligové celky. A to dokonce ty nejprestižnější. „Když skládáme mužstvo, tak už se dívám i dopředu na to, kdo by mohl odejít. Teď třeba víme, že Jakuba Černína sledují skauti ze Slavie. Zahrál totiž hodně dobře ve vzájemném přípravném zápase a od té doby se na něj jezdí dívat. Pokud si ještě odpustí některé jeho nedostatky, tak má velkou šanci se brzo dostat do ligy,“ podotkl Valachovič.

Pro brněnský celek by tak v blízkém časovém horizontu mohlo jít o další finančně zajímavý obchod, není tomu přitom tak dávno, co z klubu odešel záložník Jaroslav Málek do Karviné a stoper Ondřej Ševčík do Hradce Králové. „Martin Rolinek se u nás vykopal, teď je v Karviné, zahrál jeden špatný zápas a už si místo něj přivedli náhradu. Málkovi se tam nepovede jedno utkání a už místo něj mají Lukáš Budínského. My to máme jinak, našim klukům věříme a pracujeme s nimi,“ doplnil líšeňský stratég.

To kouč Chromý řešil se sestavou méně příjemné starosti. I proto, že zápasy olomouckého áčka a béčka měly výkopy ve stejný termín. „V posledním našem utkání proti Karviné zahrál fantasticky Matěj Hadaš a ve středu byl v sestavě A týmu. To samé Jáchym Šíp. Ale už to tolik neřeším, to nemá smysl. Nechci se tím vůbec nějak obhajovat, ale vím, že proti Třinci budeme v neděli hrát zase v úplně jiné sestavě,“ uzavřel smířeně zkušený olomoucký kouč.

SK Líšeň - SK Sigma Olomouc B 4:0

Poločas: 1:0.

Branky: 20. Vandas, 67. Čermák, 78. Černín, 88. Zikl.

Žluté karty: Vandas, Laczkó – Galus, Sedlák, David.

Diváci: 790.

Líšeň: Vajner – Pašek, Jeřábek, Černín, Lutonský – Čermák (87. Laczkó) – Bednář (87. Šumbera), Matocha, Machalík (62. Otrísal), Sokol (82. Reteno) – Vandas (62. Zikl).

Sigma B: Digaňa – Slavíček, David, Vepřek, Galus – Fabiánek (71. Grygar), Sedlák (71. Langer) – Fiala (46. Grečmal), Slaměna (62. Zlatohlávek), Košťál (46. Uriča) – Zifčák.