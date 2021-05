Až v pondělí v pět hodin odpoledne přivítají fotbalisté Líšně soupeře z šestého Ústí nad Labem, budou hrát o zvýšení náskoku na senzační stříbrnou příčku.Tři kola před koncem FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY je pro ně první Hradec Králové již mimo dosah.

Jaroslav Málek bojuje o pozici nejlepšího kanonýra druhé ligy. | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Ale máme o co hrát. V sázce je druhé místo a tři body. S Ústím navíc nemáme zrovna kladnou bilanci. V minulé sezoně nás porazili a pak to bylo dvakrát 0:0. Chceme to zvládnout a neustupovat od naší domácí hry,“ vyhlásil kouč Brňanů Milan Valachovič.