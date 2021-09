Po skončené reprezentační pauze čeká Líšeň jedna z největších výzev sezony. V pátek od pěti hodin odpoledne přivítá na domácím stadionu v Kučerově ulici vedoucí Duklu Praha, která v tomto ročníku ještě neprohrála. Svěřencům trenéra Milana Valachoviče vstup do sezony příliš nevyšel, když v úvodních pěti kolech nasbírali jen pět bodů. Následně si ale v posledním duelu před pauzou spravili chuť výhrou 2:0 nad Třincem. Po šesti kolech tak patří Líšni se ziskem osmi bodů osmá pozice tabulky.

Dvaadvacetiletý forvard se před tímto ročníkem vrátil do Zbrojovky, kde si ale v konkurenci útočníků jako Jakub Řezníček nebo Jakub Přichystal zahrál jediný druholigový duel, nyní klub po dlouhých letech opouští definitivně. „Prožil jsem ve Zbrojovce pěkné roky a jsem vděčný za všechny zážitky, ať už z žáků, dorostu nebo prvního mužstva. V kabině mám hodně kamarádů, takže se s kluky budu dál potkávat, budu je sledovat a fandit jim. Věřím, že se jim splní jejich cíl a sen,“ poznamenal Zikl, jenž si za Zbrojovku připsal osm prvoligových startů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.