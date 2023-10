Po celých devadesát minut sváděl souboje s tahounem Zbrojovky Jakubem Řezníčkem. Pořádně tvrdé, ale férové. Přestože líšeňský stoper Michal Jeřábek většinu z nich vyhrál, hlavní slovo měl opět zkušený útočník. Řezníček se v pátečním derby prosadil hned dvakrát, velkou měrou se tak podílel na výhře svého týmu 3:0. „Za Řezňu mluví jeho góly, je to prostě pan střelec,“ ocenil pětatřicetiletého kanonýra líšeňský kapitán.

Líšeňský kapitán Michal Jeřábek (v bílém druhý zleva) v jednom ze soubojů s lídrem Zbrojovky Jakubem Řezníčkem. | Foto: FC Zbrojovka Brno

Za předvedený výkon proti favoritovi se Líšeň rozhodně nemusí stydět. Herně byla Zbrojovce vyrovnaným soupeřem, rozhodovalo se však v pokutových územích, kde domácí ukázali svou kvalitu. „Hodnotí se to těžko, protože si myslím, že jsme nepodali špatný výkon, měli jsme tam zajímavé situace, utkání mohlo vypadat jinak. Hlavně druhá půle od nás byla dobrá, zkusili jsme hrát trochu vabank a porážka 0:3 je pro nás hodně krutá,“ tušil Jeřábek.

Ten si užil pořádně perný zápas, s útočníkem Zbrojovky Řezníčkem na sebe naráželi od úvodních sekund, ostré souboje musely bolet oba dva. „Soubojů mezi námi bylo hodně, šli jsme do sebe docela dobře. (usmívá se) Vše ale bylo fair-play, nikdo nepředvedl nic zákeřného, takže za mě úplně v pohodě. Po zápase jsme si podali ruce, popřáli si, ať se daří a tím to končí,“ popsal osmadvacetiletý obránce.

Přestože se Líšeň snažila nedat domácímu kapitánovi ani metr volného prostoru a občas jej i zdvojovala, zařídil Řezníček téměř sám výhru Zbrojovky. Při první gólové situaci si výborně poradil v pokutovém území, v závěru pak vybojoval penaltu, kterou sám proměnil. „Hraje tvrdě, souboje jsou s ním nepříjemné, navíc si v zápase neodpustí jisté řeči a urážky, to k tomu ale patří. Má fakt velkou kvalitu a je to na něm poznat. Dvakrát se dostane v šestnáctce k balonu a jsou z toho dvě gólové situace,“ pokračoval Jeřábek.

Celek z východu Brna tak nedokázal využít špatné nálady, ve které se Zbrojovka před derby nacházela a vyvrcholila až výměnou trenéra. „Šli jsme do toho jako do každého jiného zápasu, nijak jsme problémy soupeře neprobírali. Ani jsme nevnímali, co se ve Zbrojovce děje, vůbec nás to nezajímalo. Potřebujeme se soustředit sami na sebe a jít za cílem, který máme,“ podotkl stoper.

Ani do příštího zápasu však Líšeň nepůjde jako favorit – na svém hřišti v sobotu od dvou hodin odpoledne přivítá vyškovského lídra druholigové tabulky. „Bude to další těžký zápas, Vyškov hraje výborně, má tam zajímavé zahraniční kluky, takže očekávám zase dobré utkání. Hrajeme doma, tak musíme něco urvat, bylo by blbé, kdybychom zase neudělali žádný bod,“ nastínil Jeřábek.

Vysněný cíl mají svěřenci kouče Milana Valachoviče v závěrečných dvou kolech podzimu jasný. „Nejlepší by bylo udělat šest bodů. Vyhrát oba zápasy, to by byl ideální stav,“ doplnil kapitán.