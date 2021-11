Líšeň nezvládla závěr utkání už počtvrté v sezoně. Ze ztracených zápasů s Vyškovem, Zbrojovkou, Opavou nebo v Prostějově mrzí jejího trenéra Milana Valachoviče nejvíc poslední utkání na Hané. „Přišli jsme ve zmiňovaných čtyřech zápasech o osm bodů. Kdybychom je dotáhli do úspěšného konce, jsme na špici tabulky. Budu se těmto ztrátám věnovat, může za ně určitě taky ztráta koncentrace na konci utkání,“ zmínil Valachovič.

Obdržené góly v závěru

2. kolo: Vyškov - Líšeň 1:1, brněnský tým obdržel gól v 90. minutě

5. kolo: Líšeň - Zbrojovka 1:2, branka Zbrojovky na 2:1 padla v 92. minutě

10.kolo: Opava - Líšeň 1:1, brněnský tým obdržel gól v 90. minutě

13. kolo: Prostějov - Líšeň 1:1, brněnský tým obdržel gól v 90. minutě

Rozladěný líšeňský trenér remízu v Prostějově s hráči hned rozebral. „Zahráli jsme to na konci špatně, střelou z pětadvaceti metrů jsme obdrželi branku po naší chybě. Mrzelo mě to a dal jsem to týmu najevo. Mužstvo si to vyříkalo už po zápase,“ sdělil Valachovič.

Obrana Líšně až na nezvládnuté koncovky v posledních zápasech přitom funguje dobře. Od konce srpna totiž ve druhé lize Líšenští nepoznali hořkost porážky a drží sedmizápasovou šňůru bez prohry. „Vzadu nám to funguje a kdybychom nedostali čtyřikrát gól ke konci zápasu, jsme na druhém místě,“ podotkl Pašek.

V Prostějově navíc Líšeň hrála dvě třetiny zápasu v přesile, když v devětadvacáté minutě obdržel červenou kartu za tvrdý faul na obránce Milana Lutonského domácí Lubomír Machynek. „Soupeř hru po červené kartě neotevřel, zatáhl se, takže jsme jej museli dobývat. Bylo těžké se dostávat do jeho obrany. Domácí pouze čekali na nějaký nákop nebo brejk. Vidím tam paralelu s nedělním zápasem Slavie s Plzní,“ připomněl Valachovič utkání nejvyšší soutěže, ve kterém Plzeňští ani po udělení první červené karty hru neotevřeli a hráli v obranném bloku. Nakonec jim sudí vyloučil tři hráče a Západočeši padli 0:2.

Neschopnost lépe zužitkovat přesilovku v Prostějově mrzela i Paška. „Byla tam územní převaha, měli jsme přidat druhý gól, když jsme hráli tak dlouho ve výhodě,“ uznal.

Líšeň se aktuálně nachází na třetím místě tabulky FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. V počtu vstřelených branek je s devatenácti góly až sedmá. O třetinu z nich se postaral Jan Silný. Ten se šesti brankami ztrácí na čelo tabulky střelců, kterému vládne Jakub Řezníček ze Zbrojovky, tři góly. „Silný je klíčový hráč, dává góly. Střílení branek je nejdůležitější, a proto si ho cením. Přeji si, aby mu forma vydržela,“ dodal Valachovič.

V sobotu od dvou hodin odpoledne si Líšeň zahraje po více než měsíci na domácím stadionu v zápase se třináctou Příbramí.

LUKÁŠ SOLAŘ