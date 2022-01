STOPER JAKO NÁHRADA?

V minulé druholigové sezoně naskočil v dresu Vyšehradu do sedmi zápasů a po sestupu pražského celku se v létě objevil na zkoušce v Líšni. Obránce Marián Burda zaujal a vysloužil si nové angažmá. Dvaadvacetiletý stoper na podzim zaznamenal osm druholigových startů, přičemž ani jednou se neobjevil v základní sestavě a připsal si čtyřiačtyřicet minut.

Hodnocení trenéra Milana Valachoviče: „Mariána jsme brali s výhledem do budoucna, protože naše obrana hraje velice dobře. Bylo tam už dřív takové oťukávání na Lutonského, Jeřábek se Ševčíkem se hrají dobře a předpokládal bych, že o ně může být zájem. Marián je ročník 1999, odchovanec Sparty a prošel si národními týmy, věřím, že v zimě ukáže, že je kvalitní fotbalista."

Slovo baráž nechci ani vyslovit, říká Valachovič. Líšeň zřejmě přijde o útočníka

ZKUŠENÝ RYCHLÍK.

Přišel a okamžitě se zařadil do základní sestavy. Záložník Bronislav Stáňa zamířil na východ Brna z Opavy, kde po dohodě s klubem rozvázal smlouvu, naposledy však hostoval v Třinci. Osmadvacetiletý hráč se 44 prvoligovými starty operoval v líšeňském kádru především na pravém kraji zálohy.

V jedenácti zápasech odehrál 766 minut a vstřelil jeden gól. Po remízovém zápase 1:1 v Opavě 2. října ho vyřadila ze hry trhlina ve svalu, ke konci podzimu se na hřišti objevil dvakrát coby střídající hráč.

Valachovič: „Broňa do toho naskočil dobře, byl platný směrem nahoru, pomohl nám v presinku i do rychlosti. Bohužel se pak zranil a odehrál jen padesát procent zápasu."

Bronislav Stáňa v dohrávce 12. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY s Varnsdorf, Líšeň vyhrála 1:0.Zdroj: Deník/Jiří Sláma

BRNĚNSKÝ RODÁK.

Je odchovanec Zbrojovky a v roce 2017 se z Brna vydal na zkušenou do Slovanu Liberce. Jenže defenzivní záložník Tom Ulbrich se po čtyřech letech přes třetiligový Písek vrátil do jihomoravské metropole. Jenže tentokrát do Líšně, kde třiadvacetiletý fotbalista na podzim naskočil do osmi druholigových zápasů a odehrál pouze třiašedesát minut. Za tu dobu na hřišti nasbíral dvě žluté karty.

Valachovič: „Ulbrich je podobný případ jako Marián Burda, ještě navíc pochází z Brna. Rozebírali jsme si to, že přišel z nižší soutěže z Písku, což je velký rozdíl, takže mu chvíli trvalo, než si zvykl na druhou ligu. Fotbalově i co se týká tréninků, ke konci podzimu vypadal dobře a stejně jako Marián dostane příležitosti, aby se do toho pořádně vžil."

Rok 2022 plný výzev. Kometa odvrací sešup do průměru, Krejčíková nese břímě

MALÉ VYTÍŽENÍ.

V Líšni na sebe chtěl upozornit a vybojovat si místo v kádru prvoligového Zlína, odkud v brněnském celku hostoval. Útočník Šimon Chwaszcz však své působení v Líšni předčasně ukončil. „Šimon se rozhodl, že jeho herní vytížení nebylo takové, jaké si představoval. Uvolníme ho," vysvětlil Valachovič.

Chwaszcz ve druhé lize odehrál v líšeňském dresu 225 minut za devět zápasů a trefil se jednou, když hned v úvodním zápase tohoto ročníku gólem přispěl k vítězství 3:2 nad Viktorií Žižkov.