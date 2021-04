Jenže jeho svěřence dvanáct minut před koncem zápasu zachránil brankář Vlastimil Veselý, který vychytal z pokutového kopu Adama Ondráčka. „Krátil se nám čas a pak by bylo určitě těžké vyrovnat, ale nebyl důvod k nervozitě,“ prohlásil hrdina okamžiku.

Byl klidný, protože přípravu na utkání nepodcenil. „Vždycky před zápasem s trenérem gólmanů hledáme, kdo z toho týmu může penaltu kopat a díváme se i na videa, pokud je máme. Tentokrát jsem věděl, že Ondráček ji kope z mého pohledu doprava. Když trefíte stranu, pak to jde už vždycky chytit,“ poznamenal Veselý.

Brňané díky jeho zákroku remizovali v této sezoně už posedmé, z toho popáté na venkovním hřišti. Momentálně jim patří druhá příčka druholigové tabulky, vedoucí Hradec Králové má po pondělní výhře 4:0 s Jihlavou stejně bodů, přičemž sehrál ještě o utkání míň. „Bod z venku pro nás není ztráta. Musíme být pokorní a sbírat ze zápasů bod po bodu,“ zmínil Veselý a dodal: „Zatím jsme na čele a nedíváme se na ostatní soupeře. Když se tam udržíme, bude to jen dobře, ale nejsme papírový favorit, od toho jsou tady jiní.“

Sedmadvacetiletý brankář přestoupil do Líšně loni v létě, kdy opustil po roce a půl Jihlavu. „Když kvalitně potrénuje, určitě bude patřit k zajímavým postavám ve druhé lize,“ předvídal tehdy kouč líšeňských gólmanů Tomáš Sedmidubský.

Jeho současný svěřenec před angažmá v brněnském celku odchytal osm duelů za dva roky. Ve Znojmě v sezoně 2018/2019 si připsal jen jeden zápas, poté v Jihlavě chytal třikrát v Juniorské lize a čtyřikrát ve druhé. „Po příchodu do Líšně mi chyběla praxe, dlouho jsem stabilně nechytal, ale na herní vytížení se zvyká lehce, naopak hůř se odvyká,“ pravil Veselý.

V líšeňském dresu nyní naskočil do čtrnácti druholigových utkání v řadě. „V mém věku je důležité, abych byl na hřišti, protože když hraju, sbírám zkušenosti. Jsem rád, že jsem přišel do Líšně a pomohl si k tomu, abych dostal příležitost a pravidelně chytal. Udělám všechno pro to, abych v brance zůstal co nejdéle,“ prohlásil Veselý.

Ten zatím nezasáhl pouze do úvodního duelu této sezony, kdy líšeňští fotbalisté vyhráli na hřišti Třince 3:2. Přednost před ním dostal brzy pětatřicetiletý brankář Jan Vítek, jenž se ještě na jaře minulé sezony pravidelně střídal s Pavlem Halouskou. Ten nyní pravidelně hraje v Blansku. „V Třinci to bylo rozhodnutí trenéra, které jsem přijal a makal dál,“ líčil Veselý.

Na podzim a v prvních dvou duelech jarní části mu kryl záda Vítek, ve Varnsdorfu zaujal pozici druhého brankáře dvaadvacetiletý Jan Mrázek, který se v zimě vrátil z hostování v divizních Tasovicích. „Honza Mrázek měl teď smůlu, že byl dlouho zraněný a vypadl z tréninkového cyklu. Sice tady tři gólmani bojujeme o jedno místo, ale i s trenérem máme dobrou partu,“ dodal Veselý.