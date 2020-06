Soupeře z čela tabulky prostě potrápit umí. Líšeňští fotbalisté dali zabrat ve čtyřiadvacátém kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY i vedoucím Pardubicím. Po vyrovnávací brance kapitána Jana Hlavici v 73. minutě vybojovali proti lídrovi soutěže bod za výsledek 1:1.

17.6.2020 - 24 kolo F:NL mezi domácí SK Líšeň v bílém a FK Pardubice | Foto: Deník / Attila Racek

Líšeň nakonec dokázala to, co na jaře ještě žádný tým. Obrala suverénní Pardubice o body. „Řekli jsme si, že tady hrála lepší mužstva a ať odhodíme bázlivost a hrajeme tak, aby se o nás psalo v novinách, že jsme je o body obrali jako první. Pardubice se do konce zápasu strachovaly o výsledek. Nedokážu si vzpomenout na jejich další velké šance, měli jsme víc sil a byli hladovější,“ hodnotil utkání líšeňský trenér Milan Valachovič.