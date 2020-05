Ve středu už pak Líšeň dokonce sehrála přípravné utkání s Opavou, které podlehla těsně 0:1. „Ze začátku jsme nechytli úplně tempo. Zbytečně jsme ztráceli míče a Opava nás přehrávala. Ale po dvacáté minutě jsme se zvedli a byli jsme víc než vyrovnaným soupeřem. Z toho pramenily tři čtyři vyložené šance, které jsme neproměnili,“ líčil líšeňský zadák Ondřej Ševčík.

Společně se spoluhráči byl rád, že konečně zase mohli vyběhnout na hřiště a sehrát zápas. „Určitě jsme se všichni těšili, že jsme si zase mohli zahrát. Sice to nebyl mistrák, ale aspoň něco. Navíc jsme poměřili síly s Opavou, která hraje první ligu. Bylo to velmi prospěšné utkání pro nás, i když jsme prohráli,“ liboval si Ševčík.

Líšeň čeká první mistrovské utkání ve druhé lize po restartu už 26. května, kdy se doma střetne s Vlašimí. Proto se musí rychle dostat do formy. „Asi není úplně optimální mít jen dva přáteláky před mistrákem, ale věřím, že to zvládneme. Všechny týmy to mají stejně, možná někdo bude mít o jedno přípravné utkání víc. To ale nehraje roli. Trénujeme spolu dlouho, kondici máme a všichni se těšíme, až to zase vypukne,“ nehledal výmluvy Ševčík.

Stejně jako ostatní i on bedlivě sledoval úterní hlasování o dohrání tohoto ročníku. „Četl jsem různé diskuze na Twitteru od novinářů, jak to vypadá. Jsem strašně rád, že se bude hrát,“ zmínil.

Zároveň si uvědomuje, že vyhráno nad pandemií koronaviru ještě zdaleka není, i když momentálně je v České republice situace příznivá. „Samozřejmě že riziko pořád nějaké je, ale doufám, že se nic špatného nestane a všechno se dohraje tak, jak má,“ podotkl čtyřiadvacetiletý obránce.

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA se bude navíc dohrávat náročným stylem, kdy kluby sehrají dva zápasy týdně. Jeden v úterý a druhý v sobotu. „Osobně tohle kvituji. Raději hraji zápasy, než trénuji. Takže mi to vyhovuje. I když ke konci to může být náročnější. Ale jde to zvládnout,“ pravil Ševčík.

Navíc to vypadá tak, že by se v dohledné době na stadion mohli dostat i fanoušci. „Fotbal se hraje především kvůli nim. A hlavně v Líšni jsou skvělí diváci, kteří nám určitě budou chybět v prvních utkáních,“ vyzdvihl Ševčík příznivce klubu z východu Brna.