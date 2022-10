Vše začalo už v minulém zápasu proti Táborsku, kde brněnský celek v nastavení druhé půle po řetězci chyb inkasoval jediný gól duelu. Navíc se nechal vyloučit kapitán Michal Jeřábek. A individuální chyby rozhodly i utkání proti Karviné. „Byly to takové detaily, na které jsme se přitom chystali. U prvního gólu zbytečně ztratíme míč, spíš mě ale mrzí branka na 0:2. Střelce Rafiua Durosinmiho měl hlídat Erik Otrísal, úplně to ale vypustil. K tomu gólman Tomáš Vajner jde do prostoru, kam vůbec nemusí chodit,“ nechápal Valachovič.

Přitom vše mohlo být úplně jinak. Líšeň v první půlhodině působila živějším dojmem, vypracovala si i dvě velké šance. Jenže je neproměnila. „Jestli jsme dnes chtěli přemýšlet nad bodovým ziskem, tak jsme alespoň jednu šanci z první půle měli proměnit. Místo toho dá gól soupeř, který se tím uklidní a už nikam nespěchá,“ podotkl líšeňský lodivod.

Karviná si pro první branku jen těžko mohla vybrat lepší načasování, Lukáš Budínský totiž otevřel skóre minutu před poločasovou pauzou. Na 2:0 pak po chybách líšeňské obrany zvyšoval Durosinmi v 69. minutě. „V Táboře to bylo něco strašného, co jsme dokázali předvést v 92. minutě. Teď hlavně ten druhý gól byla opět hrozná hrubka. S tím jde jen těžko něco dělat. Ukážeme si to, řekneme si o tom, ale nikde není záruka, že to ten hráč znovu neudělá,“ nastínil Valachovič.

Pod druhou branku se špatným vyběhnutím podepsal i gólman Vajner, který přitom v dosavadní části sezony vypadal při zachycování vysokých míčů velmi sebejistě. „Do teď nás Vajny držel. Nyní chtěl pomoct mužstvu, ale nakonec z toho byl gól. Bylo i vidět, že nám Jeřábek chyběl v organizaci mužstva, ten by to tam víc seřval. Ale určitě nebudeme nikoho pranýřovat tím, že ho posadíme na lavičku. Jsme v trochu jiné pozici jak karvinský trenér Tomáš Hejdušek, prostě musíme pracovat s tím, co máme,“ vysvětlil stratég.

Líšeň sice rychle odpověděla, když po rohovém kopu snížil Adam Laczkó. Vyrovnávacího gólu se však ani přes velkou snahu nedočkala. „Novináři často rádi píší, že musíme každého porážet. Ale i my máme své problémy. To, že jsme na prvním místě, neznamená, že bychom měli soutěž válcovat. Nemáme třeba kvalitu, abychom mohli celý zápas držet míč. Hrajeme to prostě jinak, způsobem, který je hráčům nejbližší,“ vysvětlil Valachovič.

Ten se ve vypjatém závěru velmi zlobil na sudího Ondřeje Berku. Především po situaci, kdy zkušený rozhodčí neponechal výhodu ve chvíli, kdy se Jakub Černín odpoutával od posledního obránce Karviné. „To je situace, která mě mrzí, že do toho takto vstoupí rozhodčí. Když jsem se ho po utkání ptal, proč to udělal, tak mi řekl, že to viděl jinak, že Černín ještě nebyl za obranou. Nic s tím neuděláte, za mě je to velká hrubka,“ čertil se kouč.

Zároveň však tušil, že sporných momentů bylo ve vyhecovaném utkání víc. „Černín tam třeba v jedné situaci sáhl po brankáři Karviné, což se žlutou kartou nemůže dělat, má se tomu vyhnout. Od gólmana soupeře to tedy bylo teatrální, ale rozhodčí do toho klidně mohl vstoupit. Černín je prostě někdy trochu blázen, potřebovali jsme se rychle dostat k míči a on udělá tohle,“ kroutil hlavou Valachovič.

SK Líšeň - MFK Karviná 1:2

Poločas: 0:1.

Branky: 72. Laczkó – 44. Budínský, 68. Durosinmi.

Žluté karty: Černín, Sokol, Otrísal – Durosinmi, Bartl, Papadopulos, Neuman.

Rozhodčí: Berka – Vlček, Matoušek.

Počet diváků: 800.

Líšeň: Vajner – Pašek, Černín, Laczkó, Lutonský – Otrísal (77. Weber) – Ulbrich, Matocha, Machalík (84. Bednář), Sokol (59. Reteno) – Vandas (77. Zikl).

Karviná: Neuman – Mikuš, Soukeník, Šindelář, Žídek (84. Rolinek) – Žák, Budínský – Memič (63. A. Krčík), Málek, Rezek (73. Bartl) – Durosinmi (84. Papadopulos).