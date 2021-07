Šimon Chwaszcz (vpravo v bílém) se uvedl při premíéře na líšeňském stadionu brankou.Zdroj: Deník/Jiří Sláma

PŘEDSTAVENÍ POSIL.

Z nováčků v líšeňském kádru se do základní sestavy proti Žižkovu dostali záložník Bronislav Stáňa a Šimon Chwaszcz. „Oba dva dali gól, i když se vždycky najde něco, co se dá zlepšovat, jsou tady ale krátce. Broňa už má hodně zkušeností, naopak Šimon je musí získávat. Jde o to, aby se dostal do herní pohody, protože ač byl v áčku Zlína, moc toho neodehrál. Líšeň je pro něj mužstvo, kde může rozehrát tak, aby se za rok za dva vrátil do Zlína do ligy," komentoval Valachovič výkony letních posil.