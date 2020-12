I po roce píše příběhy, které se dají bez přehánění označit za pohádku. Fotbalová Líšeň loni v zimním přestupovém okně poslala do světa hned několik fotbalistů, kteří momentálně hrají první ligu za brněnskou Zbrojovku a sport mají jako hlavní zaměstnání.

Líšeňský záložník Marek Matocha (vlevo) bojuje po roce ve druhé lize o angažmá v prvoligové Opavě. | Foto: Deník / Attila Racek

Dalším z nich může být rychlonohý záložník Marek Matocha, který na východ Brna přestoupil před rokem z třetiligového Vyškova. „Byl to pro mě velký skok, ale přece jen jsem za půl roku ve druhé lize nabral nějaké zkušenosti, a to jak silové, herní nebo taktické. A teď do zápasu naskakuju už s trochu lepším pocitem, že mám nějaké herní vytížení za sebou,“ svěřil se Matocha.