Šlo o přímý boj o čelo druholigové tabulky. Líšeňští fotbalisté si však svým pátečním výkonem posun na první příčku nezasloužili. V Příbrami prohráli 0:2 a zůstávají druzí.

Líšeňští fotbalisté (v bílém) nedokázali uhlídat Tomáše Wágnera a v Příbrami padli 0:2. | Foto: Jan Vostrý

Před úvodem jara jihomoravskému klubu vypadli ze sestavy všichni útočníci, proti Vlašimi musel na hrotu naskočit stoper Jakub Černín. A zdravotní komplikace se Líšni nevyhnuly ani před duelem v Příbrami. „Pavel Vandas začal trénovat lehce až ve středu, i dalších pět hráčů se k tréninku vrátilo až v půlce týdne. Do té doby jsme trénovali v deseti hráčích, protože nás skolila viróza,“ nastínil do kamery České televize líšeňský kouč Milan Valachovič.

V útoku tak znovu naskočil Černín a Líšeň od úvodu předváděla malátný výkon, nebezpeční byli jen domácí. Brněnský celek, kterému stále chybělo několik důležitých hráčů, nedokázal udržet míč delší dobu na kopačkách a jen čekal na první trest.

Chyběl drajv

Ten přišel ve 21. minutě, kdy se po rohu prosadil Tomáš Wágner. „Nevstoupili jsme do utkání vůbec dobře, až ten obdržený gól nás trochu probudil, ale pro mě je to hrozně málo. Jsem zklamaný, co jsme předvedli,“ nebral si servítky líšeňský kapitán Michal Jeřábek.

Líšeň nenakopla ani poločasová pauza, i ve druhé půli byla nebezpečnější Příbram. Na konečných 2:0 zvyšoval z penalty opět Wágner. „Jeli jsme do Příbrami bojovat o první flek, proto bych chtěl od týmu větší drajv, abychom se o to víc porvali,“ dodal Jeřábek.

Ani ve zbytku zápasu nedokázali Brňané pořádně ohrozit domácí celek, za celý zápas dokonce ani jednou nevystřelili na bránu. „Na domácích byl vidět větší chtíč. Věci, díky kterým jsme vyhráli doma, tentokrát nefungovali, hlavně směrem nahoru to bylo hrozně málo. Mysleli jsme si, že Černín podrží víc balonů, pak jsme tam poslali Vandase. Bylo to ale prostě málo,“ hlesl Valachovič.

Po úvodní jarní výhře nad Vlašimí 2:0 tak Líšeň stejným výsledkem padla a na příbramského lídra ztrácí tři body. „Jak jsme se minulý týden rvali v obou šestnáctkách, tak tentokrát jsme to nepředvedli. Nedařilo se nám podržet míč, hrozně se od nás odrážel, nemohli jsme se dostat do posledních dvaceti metrů, protože jsme tam neměli kvalitu,“ dodal líšeňský lodivod.

Příbram - Líšeň 2:0

Poločas: 1:0.

Branky: 21. a 59. (pen.) Wágner.

ŽK: nikdo - Pašek.

Rozhdočí: Hocek – Kotalík, Vyhnanovský.

Diváci: 896.

Příbram: Melichar – Stropek, Fišl, Sakala, Čejka – J. Jeřábek, Langhamer (84. Šimáček), Petrák, Zeronik (70. Surmaj), Vokřínek – Wágner (89. Fall).

Líšeň: Vajner – Pašek, M. Jeřábek, Laczkó, Lutonský – Čermák – Ulbrich, Matocha, Sokol, Šumbera (62. Polášek) – Černín (62. Vandas).