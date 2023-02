Mimo sestavu brněnského celku tak zůstala hned šestice opor, která před zápasem jen individuálně trénovala. S obměněnou jedenáctkou do utkání nastoupil i slovenský druholigový celek, pro kterého se jednalo o druhý duel ve dvou dnech. „Košice hrály v úterý s rakouskou Admirou, tak postavily především kluky, kteří nehráli v úterý. U nás se kromě zmíněné šestice dostali do hry všichni, dokonce i někteří hráči, kteří pravidelně nastupují za béčko,“ pokračoval Valachovič.

Především v první půli Líšeň svého soupeře přehrávala, brzy šla i do vedení. Jenže opět doplatila na své dva hlavní nedostatky zimní přípravy – chyby v obraně a neproměňování šancí. Košice nejprve vyrovnaly a následně i otočily skóre. „Zase se to opakovalo, měli jsme po první půli vést klidně 3:0, nebo 4:0, místo toho uděláme obrovskou chybu a dostaneme gól na 1:1. Z další ojedinělé střely soupeře pak prohráváme, kdy se balon od obou tyček odrazí do brány. Fotbal se hraje na góly a dostali jsme laciné branky,“ věděl líšeňský lodivod.

Po poločasovém vystřídání se do hry dostali i další domácí fotbalisté, druhý poločas odehrál i šestnáctiletý Martin Tauš. „Chtěli jsme mu opět dát šanci a hlavně rozložit zátěž. Hráli jsme v rozestavení 4-2-3-1, dokončovali jsme tak i posledních třicet minut ve Skalici a hodlali jsme na to navázat i proti Košicím. Hlavně jsme formaci uzpůsobili klukům, kteří nastoupili, aby opravdu hráli všichni,“ zopakoval Valachovič.

Zemětřesení v Turecku? Asi poletíme, hráči možná let k moři zaplatí, zní z Líšně

Půl hodiny před koncem zvládla Líšeň vyrovnat na konečných 2:2, před pátečním odletem na soustředění do turecké Antalye tak má v přípravě bilanci dvou remíz a tří proher. „Musíme v Turecku zapracovat na obraně. Můžeme si říkat, že v přípravě máme kvalitní soupeře, ale v každém zápase jsme dostali dva góly. Naopak my své šance neproměňujeme, třeba jen ve Skalici jsme v posledních deseti minutách měli tři čtyři tutovky,“ hodnotil domácí stratég.

Do Turecka už Líšeň odletí se zúženým kádrem, do kterého se vešel i mladý Tauš, který na podzim nastupoval za líšeňský dorost. Chybět nebude ani zimní posila Marek Polášek, který do Líšně v zimě přestoupil ze Slovácka a ve středu zařídil druhý gól brněnského celku. „Těšíme se na přírodní trávu, zajímavé soupeře, máme krásný hotel i dobré prostředí, po celý den k dispozici i posilovnu. Chtěli jsme dát klukům najevo, že i v Líšni si mohou vypracovat možnost zahraničního soustředění,“ doplnil Valachovič.

Na soustředění si Líšeň nejprve v neděli zahraje se sedmým týmem nejvyšší ukrajinské soutěže Metalistem Charkov a o čtyři dny později s lídrem nejvyšší ligy v Kyrgyzstánu Abdishem-Ata Kant.

Líšeň - Košice 2:2

Branky: 8. Laczkó, 71. Polášek – 38. Voleský, 59. Liener.

Žluté karty: Polášek – Magda.

Rozhodčí: Raplík – Líkař, Hurych.

Líšeň: Marek – Laczkó, Otrísal, Černín, Bednář (46. Džupenjuk) – Šumbera (46. Svoboda), Weber, Poláček, Lutonský (46. Sokol) – Vandas (71. Ulbrich), Zikl (46. Tauš).