Jeho svěřenci chtěli při posledním podzimním utkání před vlastními fanoušky odčinit dvě předchozí domácí prohry, téměř celý zápas se dostávali do gólových šancí jen oni. Párkrát však chyběla lepší předfinální fáze, jindy zase kvalita v zakončení. „Připravovali jsme se na způsob hry Slavie, což se nám myslím povedlo, ale nedotáhli jsme to. Jasně, Slavia byla kvalitní soupeř, ale minimálně jeden gól jsme dát měli,“ věděl dobře Valachovič.

První minuty ještě patřily hostům. Drželi míč mnohem víc na svých kopačkách, jenže do pevné líšeňské obrany se nedokázali prosadit. „Prvních pětadvacet minut jsme hráli aktivně. Samozřejmě domácí měli nějaký záměr, dali nám prostor, abychom do nich hráli. Do úplné šance nás ale Líšeň nepustila, což se dalo očekávat, když je to nejlíp bránící tým. Věděli jsme, že budeme muset být efektivní, když už se do něčeho dostaneme,“ podotkl trenér slávistické rezervy Marek Jarolím.

Zbrojovka nestačila na Budějovice. Řezníčkův gól kvůli ofsajdu neplatil

S přibývajícími minutami začalo šancí přibývat, pouze však na líšeňské straně. V první půli orazítkovali domácí hráči hned dvakrát brankovou konstrukci. „Potkaly se dva způsoby hry, věděli jsme, že Slavia chce být silnější na míči, my to máme naopak postavené na organizované hře s rychlým přechodem nahoru. Nakonec jsme před koncem utkání chybou soupeři nabídli šanci a strachovali se, abychom zase nedostali gól v závěru,“ popsal Valachovič.

Právě v posledních minutách se totiž mladý slávistický tým dostal do jediné velké příležitosti a nechybělo moc, aby strhl vítězství na svou stranu. „S postupujícím časem se zápas přeléval, nám už pak i ubývaly síly. Mohlo to skončit všelijak, domácí mohli vyhrát, ale i my jsme měli nedotažené brejky. V závěru se utkání zvrhlo v hru nahoru dolů, byly tam nějaké infarktové situace, ale s pokorou bereme bod, má pro nás obrovskou váhu. Dokázali jsme s mladým mužstvem konkurovat takhle zkušeným hráčům,“ těšilo Jarolíma.

FOTO: Těžký volejbalový čtvrtek, Šelmy i KP odjely z Olomouckého kraje bez bodů

Naopak pro domácí byl bod za remízu málo. Navíc když po dvou prohrách na vlastním stadionu opět ztratili. „Slavia bere bod s pokorou, ale já si nevybavuju její šanci. Měla nějaké centry a střely, ale těch je v každém utkání mraky, na to se nikdy nevyhrává. Naše příležitosti byly tak obrovské, že už v poločase to mělo být 3:0. Mrzí mě to,“ hlesl líšeňský lodivod.

I bod však Líšni stačí k tomu, aby se minimálně do nedělního utkání Příbrami proti sparťanskému béčku vrátila do čela tabulky. Navíc už se brněnskému celku po zranění vrací kapitán Michal Jeřábek, který kvůli zdravotním problémům Jakuba Černína do hry naskočil na posledních patnáct minut. „Jeřábek začal naplno trénovat před utkáním s Třincem, jenže když tam stopeři zahráli dobře, tak si znovu zasloužili důvěru. Michal je kapitán, vůdčí typ, a i když ho možná trápí, že nebyl v základní sestavě, tak se snažil týmu pomoct. Do sestavy se určitě vrátí,“ slíbil Valachovič.

Líšeň - Slavia Praha B 0:0

Rozhodčí: Kotala – Poživil, Mikeska.

Žluté karty: Čermák, Laczkó, Sokol – Planka, Šmiga.

Počet diváků: 639.

Líšeň: Vajner – Pašek, Černín (74. Jeřábek), Laczkó, Lutonský – Čermák – Ulbrich (63. Reteno), Matocha, Machalík, Sokol (90. Weber) – Vandas (74. Zikl).

Slavia: Sirotník – Trédl (65. Singhateh), Hunal, Nikl, Labík – Kopáček (74. Žitný) – A. Pudil, Šubert (74. Alsrahdi), Planka, Beran – Šmiga (90. Osuagwu).