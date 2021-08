MFK Vyškov - SK Líšeň

sobota, 10.15

stadion v Drnovicích

poslední vzájemný zápas: Vyškov - Líšeň 1:1 (příprava - 11. ledna 2020)

pravděpodobná sestava Líšně: Veselý - Jeřábek, Otrísal, Ševčík, Lutonský - Kučera - Pašek, Málek, Matocha, Stáňa - Silný

„Příchod dalšího útočníka neřešíme za každou cenu, ale pokud se objeví někdo podle našich potřeb a finančních možností, jeho angažování zvážíme," uvedl pro Deník Rovnost předseda klubu Karel Hladiš.

Po senzačním obratu a vítězství s Viktorií Žižkov 3:2 na domácím hřišti líšeňský kouč Milan Valachovič potvrdil, že klub má v řešení dvě až tři možnosti. „Když je víc hráčů na jeden post, vzniká pak daleko větší konkurence, která je zdravá. Hráče vede k lepším výkonům, nemohou se spoléhat, že tam za ně není náhrada," řekl Valachovič.

Líšeň poptávala i hráče brněnské Zbrojovky Martina Zikla, jenž na východě Brna už dvakrát hostoval. Naposledy v jarní části minulého ročníku. „První nabídka Zbrojovky byla mimo naše finanční možnosti. Zájem o něj pořád trvá, je na prodej, ale asi odejde do finančně silnějšího klubu," zmínil Hladiš.

Ten zároveň připustil, že Brňané mohou podzimní část soutěže odehrát se dvěma útočníky. Šlo by o problém? „Vůbec," odvětil v pátek odpoledne Valachovič a pokračoval: „Že jsme se po útočníkovi dívali, vyplynulo i ze zranění Honzy Silného. Pořád jsem myslel, že směrem nahoru by nám ještě jeden hráč pomohl, protože sezona je teď delší a navíc nás za týden čeká český pohár. Pořád se s tím pracuje a uvidíme, do konce přestupního termínu je ještě nějaký čas."

NÁVRAT DO DRNOVIC

Jisté je, že pro sobotní utkání druhého kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY má Valachovič k dispozici už připraveného Silného a Šimona Chwaszcze. „Vůbec není důležité, na kolik útočníků hrajeme. Kdyby byli rozhodující faktor, dáme jich do sestavy jedenáct a nepotřebujeme stopery a brankáře. Naopak rozhoduje, kolik hráčů se zapojí do ofenzivy a kolik jich je schopných udeřit v šestnátce," prohlásil Valachovič a připomněl případ záložníka Jaroslava Málka, nejlepšího střelce loňské druholigové sezony.

Vyškov je ve druhé lize nováčkem, před startem nové sezony přivedl do kádru deset nových tváří. Přesto prý líšeňský celek nejde na neznámého soupeře. „Je tam spousta hráčů, o kterých víme, Vyškov jsem sledoval ještě ve třetí lize, jsou tam i kluci, kteří prošli Líšní, takže se navzájem známe. Jde spíš o to, komu zápas vyjde, každý se na utkání nějak připravuje, stejně jako Vyškov i my hledáme způsob, jak soupeře porazit," pravil Valachovič.

Jihomoravské derby začne v sobotu ve čtvrt na jedenáct dopoledne na stadionu v Drnovicích, na kterém se bude hrát profesionální soutěž po víc než dvaceti letech. „Kdysi jsem tam chodil ještě za doby Petry Drnovice na fotbal, byl jsem tam v podstatě každý zápas a ten stadion se mi vždycky líbil, proto se na duel hodně těším," dodal Valachovič.