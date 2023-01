Duel rozhodla efektivita v zakončení. „Podbrezová měla dvě šance a obě proměnila. Stejný počet příležitostí jsme měli i my, ale ani jednu jsme nedali. Jak Martin Zikl, tak Michal Jeřábek své obrovské gólovky zahodili,“ mrzelo Valachoviče.

Zkušený stratég dal v duelu příležitost všem hráčům, kteří se momentálně s týmem třetího celku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY připravují. „Viděli jsme jedenadvaceti hráčů včetně nováčků, kteří jsou u nás na zkoušce. Dva naskočili v základní sestavě, další tři dostali prostor po změně stran. Chtěli jsme je vidět v zápase, ale na základě jednoho poločasu neděláme závěry. Budou s námi ještě další dva týdny, dostanou šance v dalších zápasech,“ slíbil.

Z testované pětice Patrik Lörinc, Ruslan Rozijev, Richard Svoboda, Martin Tauš a Marek Polášek má do sestavy nejblíž právě Polášek. „Určitě u nás zůstane. Je odchovance Slovácka, byl i v přípravě s jejich áčkem. Vidím v něm perspektivu,“ zdůvodnil Valachovič sázku na jedenadvacetiletého záložníka.

I další zkoušení hráči jsou pro Líšeň varianta spíš do budoucnosti. „Hráčů na trhu moc není. Za loňský rok jsme posunuli šest hráčů do ligy. Vidíte, že hráči z druhé ligy se posouvají do první čím dál častěji. Teď v zimě koupila třeba Slavia útočníka z Táborska. Musíme trpělivě s mladými pracovat a připravit si je jako náhradu za případné odchody,“ vysvětlil Valachovič.

Jeho svěřence čeká další přípravné utkání v sobotu, kdy na umělé trávě v Líšni hostí od deseti hodin dopoledne Prostějov.