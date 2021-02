V pondělí končí období fotbalových přestupů, při němž v Líšni zůstal až na pár výjimek absolutní klid. Ten pravděpodobně v posledních hodinách naruší už jen příchod třetího útočníka. „Udrželi jsme skoro stejný kádr, který tady byl na podzim, což je hodně důležité. Věřím, že navážeme na dobré výsledky a i na jaře budeme tak úspěšní,“ řekl líšeňský záložník David Pašek.

Líšeňští fotbalisté (vpravo v červeném Jan Šteigl) porazili v přípravném utkání Prostějov 2:1. | Foto: SK Líšeň/Martina Šperková

A že v kádru druhého týmu FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY ani po odchodech Tomáše Machálka do Blanska a Petera Šenka do Rosic nebyl důvod k razantním změnám, naznačil i přípravný duel s Prostějovem. Brňané v něm v sobotu na domácím umělém trávníku zdolali druholigového soupeře 2:1. „Na hřišti nebylo hráče, který by dobře nepracoval, a to je naším cílem. Chceme se prezentovat jako hladové mužstvo s dobrou organizací hry,“ liboval si líšeňský kouč Milan Valachovič.