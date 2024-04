Brněnský celek rozjetého soupeře dlouho držel na uzdě, olomoucké béčko příliš nepřipomínalo tým, který nedávno skolil Vyškov, Opavu nebo Příbram. „Věděli jsme, že je soupeř silný na balonu, proto jsme hráli tak, jak jsme hráli. Chtěli jsme chodit do brejků, což se nám podařilo například při vstřeleném gólu,“ nastínil líšeňský kouč Milan Valachovič.

Skóre otevřel ve čtrnácté minutě Pavel Sokol, který nekompromisně napálil odražený balon pod břevno. Zápas se ale lámal ve druhé půli.

Hned v jejím úvodu se dostal do tisíciprocentní šance líšeňský mladík Martin Tauš, který ale pár metrů před brankou selhal. „To byl jeden z momentů, které utkání mohly nasměrovat jinak. Co chcete víc než takovou šanci. Je jedno, jestli tam byl Taušík nebo někdo jiný, byla to neskutečná tutovka,“ kroutil hlavou Valachovič.

FOTO: Bohunický zmar. V záchranářském souboji doma padly, přišly i o dva zraněné

Od 62. minuty už s jeho svěřenci začalo být zle. Marek Polášek se po druhé žluté kartě musel pakovat ze hřiště a Sigma góly Matěje Hadaše a Jana Fortelného v závěrečné čtvrthodině skóre obrátila. „Červená karta byla druhým klíčovým momentem. Soupeř srovnal na 1:1, Hadaš to trefil výborně. Nevím, jestli to ještě někdy v kariéře takhle trefí, druhá věc ale je, že jsme ho trochu nedostoupili. A pak jsme inkasovali podruhé,“ mrzelo líšeňského lodivoda.

Celek z východu Brna tak nepotvrdil povedenou formu z posledních týdnů, kdy neprohrál šestkrát v řadě a škrabal se tabulkou vzhůru. „Díky středeční výhře ve Vlašimi jsme se dostali na 33 bodů. Chtěli jsme to doma potvrdit a znovu bodovat, bohužel tam byly faktory, které rozhodly v náš neprospěch,“ podotkl Valachovič.

PODÍVEJTE SE: Rozklížený Start doma hodinu trápil lídra, výhru však slavil Baník

Domácí klub nebyl příliš spokojený s vyloučením, v závěru si pak žádal penaltu po ruce hostujícího hráče v pokutovém území.

Ani jednou u sudích ale s protesty neuspěl, což znamená, že mu v těžkém duelu na hřišti Táborska bude chybět vyloučený Polášek. Z něj se v poslední době stal základní kámen líšeňské zálohy. „Bohužel jsme o něj přišli. Do konce sezony už nám bude chybět Erik Otrísal, postrádáme i Adama Vlasáka a Davida Paška. Nějak se nyní s těmi absencemi potýkáme,“ doplnil zkušený stratég.