Nastupovali do sobotního utkání s vědomím, že výhra je minimálně do pondělní dohrávky Karviné posune do čela druholigové tabulky. Líšeňští fotbalisté však doma proti sparťanské rezervě vydolovat body nedokázali a padli 0:1. Z výkonu rozhodčích i soupeře jim však zůstala velká pachuť.

Líšeňští fotbalisté padli se sparťanskou rezervou 0:1. Ilustrační foto. | Foto: SK Líšeň

Jediný gól viděli diváci ve 24. minutě. Sparťanský útočník Tomáš Schánělec stál na konci rychlé akce pražského celku, celá situace však má jeden velký háček. Míč nepřekročil celým objemem brankovou čáru, gól tedy neměl platit. Navíc střele předcházela hraniční ofsajdová situace.

Zdaleka přitom nešlo o jediný moment, který sudí v čele s Josefem Krejsou hrubě nezvládli. „Výkon rozhodčích se mi vůbec nelíbil, už dlouho jsem v profesionálním fotbale neviděl takto odpískaný zápas. Ale nechci to nějak víc hodnotit, protože jsme si utkání prohráli sami. Kdybychom proměnili nějakou ze šancí, tak jsme mohli my určovat ráz duelu,“ tušil líšeňský kouč Milan Valachovič.

Jeho svěřenci přitom příležitosti ke skórování rozhodně měli. Jenže s nimi tentokrát nenaložili vůbec dobře. „Nejdůležitější moment byl, že jsme nešli do vedení, protože za stavu 0:0 jsme měli dvě obrovské tutovky. Místo toho, abychom je proměnili, tak šla do vedení Sparta. Ani pořádně nevím, jak ten její gól padl, protože to byla taková nějaká šmudla,“ rekapituloval Valachovič.

Líšni nepomohla ani závěrečná přesilovka, kdy v 73. minutě viděl červenou kartu Dalibor Večerka, který strhl unikajícího Martina Zikla. „Jsem zklamaný, protože jsem si myslel, že to zvládneme líp. Nevybavuju si, že kromě gólové akce, kterou jsme Spartě darovali, bychom museli řešit nějakou další vážnou situaci. Jenže jsme nedali své tutovky,“ mrzelo domácího stratéga.

Gólově naprázdno vyšla Líšeň po pěti utkáních, jedna černá série však stále pokračuje. Poslední branka některého z líšeňských útočníků se datuje do 29. října, od té doby už nic. „Nám prostě nedávají góly ofenzivní hráči. Za nás se ze standardky prosadí Michal Jeřábek nebo Jakub Černín, David Pašek se dvakrát trefí v Karviné, předtím dají branky Milan Lutonský a Adrián Čermák. Sám se ale ptám, kde jsou naši útočníci, kteří mají střílet góly a rozhodovat zápasy,“ zamýšlel se Valachovič.

V posledních pěti kolech brněnský celek dokázal bodovat i bez střelecké pomoci svých forvardů, tentokrát už však na trápení v ofenzivě doplatil. „Když vyhrajete, tak nad tím tolik nepřemýšlíte. Ale my to řešíme už dlouhodobě a víme, že když nedáme gól ze standardky nebo to tam nějak nedotlačí naši obránci, tak se jen hrozně těžko prosadíme. Ani si nevybavuju, že by naši ofenzivní hráči měli proti Spartě nějakou šanci,“ podotkl líšeňský lodivod.

I přes prohru Líšeň zatím zůstává na druhé příčce tabulky, ztráta ji i tak ale musí mrzet. V případě výhry totiž mohla výrazněji odskočit Příbrami nebo Dukle, které také ztratily. „Chyběla mi od kluků větší touha vlézt do soubojů, nechat se třeba zfaulovat a utržit nějakou ránu, ale hlavně chtít za každou cenu dát gól. Balon tam jednou skákal po sparťanské brankové čáře a naši dva hráči se na to dívají,“ kroutil hlavou Valachovič.

Tři body si tak z Brna odvezli sparťanští hráči, kteří ale od vstřeleného gólu příliš kvalitě zápasu nepřidali. Po zbytek utkání totiž tahali čas zbytečným zdržováním a poleháváním na trávníku. „Můžeme si stěžovat na výkon rozhodčího, můžeme si stěžovat na Spartu, že tady celý poločas proležela a profilmovala, ale prvně se musíme podívat sami na sebe. Bez gólu se zápas vyhrát nedá, nemuseli jsme tohle vůbec dopustit,“ dodal trenér.

Líšeň - Sparta Praha B 0:1

Poločas: 0:1.

Branka: 24. Schánělec.

Rozhodčí: Krejsa - Lakomý, Šimáček.

Žluté karty: Otrísal, Sokol, Polášek, Černín, Čermák, Jeřábek - Jonáš, Kaštánek, Nalezinek.

Červená karta: 73. Večerka (Sparta).

Diváci: 828.

Líšeň: Vajner – Pašek, Jeřábek, Černín, Lutonský – Čermák – Otrísal (46. Machalík), Polášek (79. Laczkó), Matocha, Sokol (59. Šumbera) – Vandas (59. Zikl).