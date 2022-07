Druholigový celek si na sebe upletl ještě větší bič i nedělním vítězstvím 4:2 nad pražskou Slavií, která navíc do zápasu nastoupila v silném složení. „Když jedete na Slavii, tak si tím kupujete lístek na Matějskou pouť. Vůbec jsme nevěděli, jak ten zápas může dopadnout. Ještě v sobotu mi volal vedoucí slávistického A týmu Standa Vlček a sdělil mi sestavu, která bude hrát. A to byla vlastně mistrovská jedenáctka. Naši kluci ale předvedli skvělý výkon,“ chválil Valachovič.

Ten doufá, že si jeho svěřenci kvalitu přenesou i do úvodních kol. A vidí ještě jednu možnou výhodu nedělní výhry. „Na zápase se byl podívat trenér Vlašimi Martin Hyský, volali mi i další funkcionáři z celé republiky. Teď z nás třeba týmy mohou mít respekt, jen to musíme využít v soutěži. Výhra nad Slavií ale může vyvolat v řadách Dukly mírné obavy,“ naznačil kouč.

OBRAZEM: Góly v závěru rozhodly, Líšeň si připsala skalp pražské Slavie

Právě pražské utkání bylo pro Líšeň zakončení letní přípravy. Druholigový celek se v ní na rozdíl od minulých let utkal s kvalitnějšími soupeři, kromě Slavie změřil síly i se Zlínem nebo ostravským Baníkem. „Letos jsme zvolili model, že jsme se chtěli vyhnout týmům z nižších soutěží. Víme totiž, že nás čeká náročný ročník, a na to jsme se chtěli připravit s obtížnými soupeři,“ popsal Valachovič.

Po odchodu Ondřeje Ševčíka musel brněnský celek před začátkem sezony zvolit i nového kapitána. Tím se stal opět stoper, tentokrát Michal Jeřábek. „Lídři se profilují v kabině sami, i když po přestupu Jana Hlavici jsem si Ševčíka jako kapitána trochu vychovali. Teď je ale Jeřábek někým, kdo dokáže namotivovat celý tým, připojit se k němu může i Adrián Čermák. David Pašek je zas tichý a skromný lídr,“ vyjmenoval líšeňský lodivod.

Klub navíc oznámil, že i pro začátek sezony v A týmu zůstávají talentovaní mladíci Matyáš Ferlay a Dmytro Džupenjuk. Právě výchova a zapojení odchovanců je pro Líšeň klíčová. „V některých klucích máme obrovský potenciál, jedním z nich je třeba Jakub Černín. Po vzájemném zápase mi volal slávistický skaut a říkal, že se mu hodně líbil. Jdeme cestou, že se snažíme stavět hráče, kteří jsou naši a máme šanci je v budoucnu zobchodovat,“ sdělil Valachovič.

Finanční stránka je totiž v Líšni čím dál tím víc skloňované téma. „Naše ekonomická situace je složitá, ceny energií, dopravy a všeho dalšího rychle rostou. Nemám obavy z první poloviny sezony, tam už máme vlastně jisté financování. Dál se uvidí, rozpočet máme totiž stále stejný jako před minulými sezonami. Navýšit nám ho může jen situace, kdy někoho prodáme,“ ozřejmil předseda klubu Karel Hladiš.

Jedna zlato, druhá stříbro. Dráhařky Jaborníkovy dobyly Evropu ve stejný den

Pozitivní je naopak zdravotní stav kádru, na listině zraněných figuruje pouze brankář Vlastimil Veselý, navíc i on už se pomalu vrací do tréninku. Realizační tým tak bude mít příjemné starosti při výběru sestavy. „Předseda Hladiš se mi pořád směje, že mi stejně stačí jen třináct hráčů. Jenže to je těžké, když vyhráváte, nechcete nic měnit. Valíte to před sebou a věříte tomu, co funguje. Až to přestane jít, tak samozřejmě sáhnu k nějakým změnám, ale nám teď v podstatě vše funguje už dva roky,“ zhodnotil Valachovič.

V posledním přípravném zápase proti Slavii ale dostalo šanci hned osmnáct hráčů. Ti měli šanci si vybojovat základ pro utkání na Dukle. „I Slavia má třicet hráčů, ale uvidíte, že zas v evropských pohárech vždy vyběhne ta samá sestava, která už je osvědčená. Třeba i Karel Brückner měl svoji oblíbenou jedenáctku a zbytek hráčů pro něj byly prašivky, které byly bokem. Já to tak nechci, ale samozřejmě věřím tomu, co funguje,“ doplnil líšeňský stratég.

Brněnský celek se dlouhodobě vyznačuje především kvalitní obrannou činností. Něco podobného pak lze očekávat i v novém ročníku. „Všichni máme před očima třeba herní styl Pepa Guardioly. Ale musíme si uvědomit, jaké tady máme kluky. Hrajeme občas fotbal, který se nemusí divákům tolik líbit. Ale je to náš skromný a pokorný fotbal, který přináší úspěchy,“ uzavřel Valachovič.