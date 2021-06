Individuální triumf zapsal třináctigólový Jaroslav Málek, který si může užívat titulu král střelců. „Cítím se super. Dostal jsem pohár a jsem za to moc rád. Zároveň to ale nechci přeceňovat, většina těch branek byla samozřejmě z penalt. Beru to, jak to je,“ prohlásil záložník, jenž se k triumfu vyšvihl hned devíti proměněnými pokutovými kopy.

Kanonýrské vavříny neměl jisté až do závěrečného hvizdu. Na záda mu totiž obrazně dýchal chrudimský Ladislav Mužík s dvanácti zářezy. Nakonec včera vyšli oba na prázdno a radovat se mohl brněnský borec. „O poločase jsem se na něj nedíval, ale kluci to sledovali na livesportu. Hlavně kapitán Ondra Ševčík chtěl, abych zaplatil do kasy. Koupil jsem klukům za vítězství dvě flašky, tak snad to bude stačit,“ přidal dobře naladěný Málek.

Kromě toho Líšeňští udrželi domácí neporazitelnost. Ve třinácti zápasech v Brně ani jednou neopouštěli hřiště bez bodu. „Netuším, čím to může být. Asi nám to tady svědčí. Ptám se spoluhráče vedle a taky neví. Běžně by se dalo říct, že je to díky super fanouškům, ale ti letos chodit nemohli. Asi nic moc trávník. Soupeřům se nedaří kombinovat a my vyrážíme do protiútoku,“ nadhodil se smíchem.

Smír s Třincem hráči vybojovali i přesto, že je v týdnu provázely potíže. „V pátek nám onemocněl trenér Kalvoda, který má na starosti standardky a podobné věci. Takže na tom jsme museli ještě pracovat. Předtím zase z tréninku sanitka odvezla Honzu Silného,“ přiblížil lodivod Líšně Milan Valachovič.

Nepříjemný zážitek se na hráčích podepsal. „Mužstvo jej vidělo, nebylo to hezké. Honza má frakturu, rameno se mu vyhodilo až někam dolů. V pátek jsem pak z týmu cítil strach jít do soubojů. Báli se. Říkal jsem si, že bude těžké je namotivovat na zápas s Třincem. Nakupilo se toho víc, ale nakonec jsme to zvládli,“ vyzdvihl ostřílený kouč.

Samotné utkání navíc nepřipomínalo klidný zápas na konci sezony. Závěr duelu poznamenala srážka, z které si žlutou kartu odnesl třeba náhradní líšeňský gólman Jan Vítek. „Třinec byl hodně motivovaný, aby skončil do osmého místa. Slyšel jsem, že za to měli vypsané velké prémie. Na konci zápasu potom přišel střet. Soupeř na půli zezadu přišlápl achilovku Erika Otrísala a rozhodčí to pískl proti nám. Vylétly nahromaděné emoce a začalo se to žďuchat, jak jsme se cítili ukřivdění. Následovaly zbytečné karty. Jinak ale ani my ani Třinec neměl ve druhé půli šance, ze kterých se dalo skórovat,“ popsal.

Líšeň - Třinec 1:1

Poločas: 1:1.

Branky: 18. Rolinek – 26. R. Vaněk I. (pen.).

Karty: 42. O. Ševčík (LIS), 90+1. Otrísal (LIS), 90+1. Vítek (LIS) – 25. Foltyn (TRI).

Rozhodčí: Dorušák P. – Mojžíš J., Melichar V.

Diváci: 425.

Líšeň: Veselý – Lutonský, Jeřábek, Otrísal, Bednář – O. Ševčík (C) (61. Szotkowski) – Rolinek (61. Reteno Elekana), Matocha, Málek, Pašek (82. Minařík) – Zikl (89. Fall).

Třinec: Adamuška – Janoščín, Foltyn, Bedecs (C) – Hýbl (55. Bolf), Weber (83. Attah), R. Vaněk I., Omasta – Cienciala, Samiec, Stáňa (77. Celba).

Úspěch, jehož s Líšní dosáhl, si plně uvědomil až na samém konci sezony. „Celou dobu to nějak nepřicházelo, stále jsme před sebou měli nějaké zápasy. Už před Hradcem jsme sice věděli, že budeme druzí, jenže až dneska nám mohli diváci zatleskat, a tak se to dostavilo. Je to hezký pocit. Jenže dnes to končí a už je třeba pracovat na novou sezonu,“ prohlásil Valachovič.

Na letní přípravu nastoupí Brňané jednadvacátého června. Teď je ještě čeká společný výlet. „Jedeme na dva dny na vodu do Českého Krumlova. Všichni to mají povinné. I kdyby někdo nechtěl, tak musí jet. Jen dva kluci už mají zařízenou dovolenou. Je třeba to oslavit, snad moc nebudeme v televizních zprávách,“ uzavřel devětadvacetiletý Málek.

JAROSLAV GALBA