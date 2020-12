„Zápas byl remízový, více méně bez šancí. V tomto období se hrává na těžkém terénu, neboť na stadionech chybí vyhřívání,“ uvedl pro web soutěže trenér Brňanů Milan Valachovič.

Statistiky hovoří ve prospěch hostů. Třeba rohový kop zahrávali hned desetkrát, zatímco domácí si vypracovali jen dvě tyto příležitosti. V poslední desetiminutovce navíc Ústečtí dohrávali po rudém faulu v deseti. „Myslím, že jsme měli převahu. Docela dobře jsme kombinovali. Chybělo nám finále a dotažení akcí do gólů. Ale co se týče nějakých statistik, byli jsme lepší. Po vyloučení jsme měli nějaké závary, standardky a mohli to dotáhnout k vítězství. Ale bod je dobrý,“ přidal středopolař David Pašek.

Ústí nad Labem - Líšeň 0:0

Rozhodčí: Hanousek – M. Novák, Slavíček.

ŽK: Machálek (Líšeň).

ČK: Brak (Ústí).

Střely na branku: 2:6.

Střely mimo branku: 7:10.

Rohové kopy: 2:10.

Ofsajdy: 3:4.

Fauly: 11:17.

Ústí nad Labem: Tvrdoň – Strada, Brak, Písačka, Chodora – Peterka (C) – Prošek, Čičovský, Kušej (90+1. Šilhan), Bazal (84. Hudec) – Koubek (80. Emmer).

Líšeň: Veselý – Pašek, Jeřábek, Ševčík (C), Lutonský – Kučera – Machálek (55. Rolinek), Matocha (73. Demeter), Málek, Krška (87. Bednář) – Silný (73. Szotkowski).

S remizou byl smířený i asistent Severočechů Panajotis Kucalas, který na lavičce zaskakoval za Jiřího Jarošíka. Tomu vyšel pozitivní test na koronavirus. „Měli jsme sluchátko, informace jsme spolu probírali, kouč doma sledoval online stream. Chtěli jsme Líšeň v tabulce přeskočit, podle mého názoru jsme měli mírnou převahu, ale bod bereme s pokorou,“ prohlásil Kucalas.

Brňané tak přezimují s třiadvaceti body hned za vedoucím Hradcem Králové o dva body právě před Ústím. „Asi nikdo před sezonou nepřemýšlel, že bychom byli druzí. Je to moc hezké. Podzim jsme zvládli, prohráli jsme jediný zápas. Myslím, že je to zasloužené. Nikde jsme herně úplně nepropadli a nastříleli i nejvíc gólů,“ vyzdvihl Pašek.

Tým z Líšně za sebou nechal mnoho očekávaných adeptů na postup. „Všichni měli za favority Duklu, Žižkov, Jihlavu a ti jsou teď bodově dole a my nahoře. Uvidíme, co bude na jaře, čekají nás dva zápasy s Hradcem, ale pokukujeme po vyšších příčkách. S jídlem roste chuť. Jsme na to natěšení, škoda že už je konec. Měli jsme takový lauf,“ posteskl si jedenatřicetiletý líšeňský záložník.

Ten se do svého mateřského klubu po letech vrátil letos v létě. V Líšni potřebovali najít týmového lídra. „Jsem tu skoro nejstarší, takže zodpovědnost mám. Ale je to rozdělené na víc kluků s vůdčími schopnostmi. V Líšni se udělal obrovský krok, třeba i co se týče zázemí. Fotbal šel dost nahoru a teď se nám daří. Jsme rádi,“ doplnil bývalý hráč Zbrojovky či Prostějova.

Paškovi se daří i individuálně. Podle portálu Transfermarkt si na podzim v lize připsal hned šest gólových nahrávek. „Asistencí je dost. To je dobré. Samozřejmě chtěl bych dát i nějaký gól, tak snad to ještě přijde,“ vyhlásil

Původně nastupoval na křídle, nyní zastává roli krajního beka. „Měli jsme rozestavení 3-5-2 a já hrál takového toho halfbacka. Teď jsme přešli na čtyřobráncový systém, tak jsem šel na obránce. Je to podobné, jen když se hraje na tři stopery, křídelníci to mají těžší,“ okomentoval taktické rošády Pašek.

JAROSLAV GALBA