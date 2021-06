V prvním poločase dostala Líšeň dvě branky, o které se postaral Voleský. Ten potrestal dvě hrubé chyby líšeňské defenzivy. "Takový přístup už nemůžeme nikdy mít. Chyběl nám pohyb, nepodrželi jsme balon a dostupovali jsme špatně a pozdě," prohlásil líšeňský kouč Milan Valachovič.

Prvních pětačtyřicet minut bylo na hřišti jen pět stabilních členů základní sestavy z uplynulého ročníku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, ve kterém Brňané skončili na druhém místě. "To není žádná omluva, protože všichni hráči jsou členové druholigového kádru a neměl by tam být žádný rozdíl v přístupu. Musejí si uvědomit, že nás mají přesvědčit, že se do základní sestavy chtějí probojovat. Tento způsob se mi ale nelíbil," bědoval Valachovič.

Ten měl k dispozici v utkání proti Skalici devatenáct hráčů, po výměně stran se v líšeňské sestavě objevilo všech osm střídajících hráčů. "Sestavu jsme protočili a druhý poločas už byl v naší režii. Tam jsem byl spokojený," pravil Valachovič.

V 71. minutě snížil aspoň na 1:2 dvacetiletý levonohý rychlík Martin Rolinek. "Z výkonu ve druhém poločase musíme vycházet. Všichni hráči, co hráli první půli, si musejí uvědomit, že loňská úspěšná sezona je za námi a takhle nesmějí přistoupit k žádnému zápas, protože se to pak může obrátit proti nám. Druhá liga teď bude náročná a všichni začínají s nula body," vrátil se kouč k výkonu sestavy v prvním poločase.

Po přestávce vystřídal na hrotu útoku Davida Paška nováček v týmu Šimon Chwaszcz. Ten přišel na východ Brna na roční hostování ze Zlína, kde v minulé sezoně odehrál v A týmu jen jednu minutu. "Došel k nám s kondičním mankem, tři týdny netrénoval, předtím byl v kádru A týmu, kde toho moc neodehrál, proto mu zápasová kondice chybí. V zápase ale splnil věci, které jsme po něm chtěli, a byl jsem s jeho výkonem spokojený," líčil zkušený stratég.

S líšeňským kádrem se do letní přípravy už zapojil i sedmadvacetiletý záložník Stáňa, jenž aktuálně jedná o angažmá s vedením klubu. V utkání proti Skalici ale chyběl. "Broňa v týdnu rozvázal v Opavě (jejím hráčem byl od ledna 2019 - pozn. red.) smlouvu a už s námi trénuje. Ve čtvrtek ho potáhlo v koleni, proto jsme jeho nasazení v zápase ani neřešili," poznamenal Valachovič.

Zranění pravděpodobně nebude dlouhodobé. "Tvrdí, že mu koleno nateklo větší zátěží," přiblížil líšeňský kouč a pokračoval: "Setkávám se tady často s tím, že když k nám přijdou noví hráči, jsou překvapení z náročnosti tréninkových jednotek. Kluci, kteří jsou tady se mnou už dva roky, si na zátěž zvykli, těm novým pak chvíli trvá, než si hlava a organismus zvyknou," popsal problém Valachovič.

V pondělí už se do přípravy s týmem naplno zapojí i Patrik Demeter. Sedmadvacetiletý kmenový hráč Líšně si poranil kotník 5. dubna v zápase proti Vysočině Jihlava a ve 20. minutě střídal. Od té doby do hry zatím nenaskočil. Naopak kromě Stáni se zranil také talentovaný záložník Filip Chládek.

Další přípravné utkání čeká líšeňské fotbalisty ve čtvrtek proti pražské Spartě na Strahově. Zápas začne ve dvě hodiny odpoledne a čas hry bude 4x30 minut.

Líšeň - Skalica 1:2 (0:2)

Branky: 71. Rolinek - 32. a 36. Voleský.

Sestava Líšně:

1. poločas: Veselý - Kadlec, Jeřábek, Ševčík, Lutonský - Elekana, Fall, Matocha, Ulbrich, Krška - Pašek.

2. poločas: Marek - Kadlec, Otrísal, Ševčík, Bednář - Minařík, Kučera, Ulbrich, Málek, Rolinek - Chwaszcz.