Fotbalová Líšeň obdrží tento a následující dva roky vždy půl milionu korun. „Jde o nejvyšší podporu, jakou SAKO kterémukoli klubu dává. Líšeň jsme si vybrali jednak kvůli sportovním výsledkům, které jsou skvělé a neuvěřitelné, ale taky kvůli atmosféře, jaká tady panuje a jak klub dokáže kombinovat vrcholné soutěže s amatérským sportem. To podle nás stojí za podporu,“ sdělil předseda představenstva společnosti Filip Leder.

Brněnský klub v novém sponzorovi získal vítanou finanční pomoc. „Máme hlavního partnera město Brno, které nás drží nad vodou, pak další tři hlavní sponzory. Náš rozpočet na první mužstvo činí patnáct milionů korun, takže jsme na spodní hranici klubů v soutěži, třeba Zbrojovka má sedmdesát milionů. Zatím se nám postupně hlásí i další sponzoři, byť i menší, hlavně nikomu nedlužíme ani korunu,“ zdůraznil líšeňský předseda Karel Hladiš.

Do nové sezony jde mužstvo vedené trenérem Milanem Valachovičem v pozici obhájce druhé příčky, ovšem s atakem na nejvyšší pozice tentokrát nepočítá. „Druhé místo bylo něco naprosto nepředstavitelného, ani ve snu mě to nenapadlo. Za to se sluší poděkovat vedení mužstva a hráčům, je to jejich zásluha a nikdo jiný to na hřišti neodehrál. Upřímně si však myslím, že druhé místo nelze obhájit. V soutěži je šest mužstev, která hrála první ligu a chtějí se do ní vrátit. Líšeň už není neznámý mančaft, ale jako loni a předloni je náš cíl hrát v klidném středu, abychom se stabilizovali ve druhé lize,“ doplnil Hladiš.

Ovšem brněnský klub prošel minimální změnami, nepřišel o žádnou oporu, nové tváře navíc přivítal. „Příchody i odchody teď byly minimální, dokonce jsme tým zkvalitnili, protože přišli hráči z prvoligových celků. Na sezonu se těším, ale náš cíl není obhajovat minulé umístění. Věřím, že konečně přijdou na stadiony diváci a reakce lidí na nás budou pořád pozitivní. Chceme být pokorné, hodně nepříjemné a disciplinované mužstvo, které jde do každého zápasu vyhrát. Náš cíl je etablovat se ve druhé lize na co nejdelší dobu,“ uvedl trenér Valachovič.

PROUTKEM PROTI TANKŮM

Už v pátém kole naplánovaném zatím na sobotu 21. srpna na sebe narazí dva brněnští rivalové, Líšeň přivítá Zbrojovku na svém hřišti. „Mrzí mě, že sestoupila, druhé největší město v republice má mít zástupce v první lize. Sleduji pohyb v kádru Zbrojovky, ale budu se jí věnovat až před pátým kolem. Naši kluci takové zápasy mají hodně rádi, dokážeme v nich favority potrápit. Zbrojovka to tady nebude mít lehké, nemusíme mít tak velkou kvalitu, ale entuziasmem a elánem ji kolikrát dokážeme vynahradit. Bude to zajímavý zápas, takových derby ve druhé lize moc není,“ podotkl líšeňský kouč.

Se svými svěřenci bude čelit movitějšímu sokovi, který má profesionální hráče, zatímco v Líšni mají někteří fotbalisté ještě zaměstnání. „Adolf Šádek říkal, že jdou klackem proti tankům. V pátém kole půjdeme s tím proutkem proti tankům my,“ parafrázoval Valachovič výrok majitele fotbalové Plzně Adolfa Šádka, který před začátkem ligového ročníku 2017/2018 takto komentoval posilovaní Sparty a Slavie.

Brněnské derby vyhlížejí také hráči. „Takových zápasů jako se Zbrojovkou je ve druhé lize málo. Skoro všichni se známe, potkáme bývalé spoluhráče, s Honzou Štěrbou jsem hrál v Olomouci. Moc se těšíme a chceme dokázat, že jsme lepší,“ prohlásil líšeňský kapitán Ondřej Ševčík. Podle aktuálních epidemiologických opatření by mohl klub na domácí utkání vpustit kolem tisícovky diváků, zatím Líšeň prodala přibližně dvě stě permanentek.

Do Zbrojovky se po skončení sezony vrátil forvard Martin Zikl, který v Líšni hostoval. Klub z východu Brna o něj dál stál, místo toho teď mladý útočník naskakuje v přípravě za divizní béčko Zbrojovky. „Komunikoval jsem se Zikim a není spokojený. Dopadlo to s ním stejně počtvrté nebo už popáté, čtrnáct dní byl v přípravě a pak putoval do Líšně nebo do Prostějova. Mrzí mě to vůči Martinovi, je to Brňák, ale teď není na programu, abychom se k tomu vraceli. Tým máme z devadesáti procent hotový, i když náš předseda nerad slyší, že chci ještě někoho přivést směrem dopředu. Ale nemyslím si, že by došlo k dohodě se Zikim a pokračoval by tady,“ řekl Valachovič. „Zbrojovka ho chtěla pustit za takových podmínek, které jsme nemohli akceptovat,“ objasnil Hladiš.

Líšeňský stadion momentálně zdobí nový trávník vysazený před šesti týdny a mužstvo čekají poslední dva přípravné duely. Ve středu od šesti hodin večer nastoupí Brňané na hřišti divizního Lanžhotu, v sobotu od jedenácti dopoledne v Březí u Mikulova podruhé proti Baníku Ostrava. „Hráči i členové realizačního týmu SK Líšeň vybrali částku, kterou předají po utkání v Lanžhotu na podporu obcím postiženým tornádem. Zapojil se i Lanžhot, který věnuje výtěžek ze vstupného,“ uvedla organizační pracovnice líšeňského klubu Dagmar Wallová.