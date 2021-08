V nezvyklé situaci se ocitli fotbalisté Líšně. Úřadující vicemistři FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY dostali na hřišti Vlašimi lekci z produktivity a po prohře 1:4 klesli až na desáté místo tabulky. Ve středních Čechách si vytvořili dostatek příležitosti, branky ale střílel nabuzený soupeř.

Fotbalisté Líšně prohráli na hřišti Vlašimi nečekaně vysoko 1:4. | Foto: SK Líšeň/Martina Šperková

„Je to facka pro hráče, kteří by si měli uvědomit to, co jim říkáme na každém tréninku. Že tato sezona bude náročnější než předešlá. Přijde mi, že Málek, Matocha nebo Silný hrají jakoby předchozí sezona neskončila a my měli nahráno a mohli si dovolit cokoli,“ hořekoval kouč Valachovič. Líšeň doplácí především na zoufalou efektivitu proměňování šancí.