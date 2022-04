Francouzský forvard se v zápase dostal do jediné šance, v 66. minutě ho pak nahradil právě Zikl. „V prvním poločase neměl žádné náběhy, ve druhém jednou zapresoval Tijaniho Belaida a získal balon. Běžel sám na brankáře za stavu 0:0 a ta situace mohla hodně ovlivnit zápas," poznamenal Valachovič.

Šestadvacetiletý Toutou zamířil do brněnského celku v zimě coby volný hráč a od té doby ve druhé lize naskočil z lavičky náhradníků do osmi zápasů. Za 191 minut zaznamenal dvě trefy. „První dvě kola dal góly a i když střídal, měl tam větší porci zápasů. Bohužel další branky nepřidal, což potvrdil i proti Jihlavě, kde nastoupil od začátku. Měl jednu z našich obrovských šancí a něco na tom asi bude. Jeho procentuální úspěšnost je hodně nízká, je to ovšem i kvůli tomu, že naskakoval do utkání z pozice náhradníka," pravil líšeňský trenér.

PODÍVEJTE SE: Zbrojovce vyšel s Ústím závěr první půle a vede už o čtrnáct bodů

Jenže kromě Toutoua selhali Brňané při třech dalších gólových příležitostech. „Měli jsme čtyři milionprocentní šance. Nejprve Toutou běžel sám na brankáře, Marek Matocha pak napral zhruba z penalty míč Vejmolovi (jihlavský gólman Luděk Vejmola - pozn. red.) na ruce, přitom stačilo střelu jen umístit. Jakub Černín trefil našeho hráče na brankové čáře a David Krška sám před gólmanem netrefil balon dobře a Vejmola to vyrazil. Když tohle neproměníme, těžko vyhrajeme," kroutil hlavou Valachovič.

V prvním poločase bylo ovšem hůř. „To bylo od nás fakt špatné. Nevybavuju si, že bychom měli vážnější šanci," hlesl líšeňský kapitán Ondřej Ševčík.

Brněnští fotbalisté totiž za pětačtyřicet minut nevystřelili ani jednou na branku. „Máme devětatřicet bodů, jedeme do Jihlavy, kde v krásném prostředí můžeme hrát fotbal. A my se v prvním poločase vůbec nedostaneme do hry, zbavujeme se míče a schováváme se. Vůbec tomu nerozumím, říkám klukům v kabině, že to jen sport, ať se toho nebojí. Po přestávce jsme se pak zlepšili," zhodnotil Valachovič.

Jeho svěřenci přesto vyšli gólově naprázdno podruhé v řadě, už v sobotu remizovali s předposlední patnáctou Chrudimí 0:0. „Jasně, že nás to v ofenzivě trápí. Není to ale stav posledních dvou zápasů. Na závěr zimní přípravy jsme se Znojmem a Rosicemi dali jen jeden gól a v koncovce se trápili. Už tam jsem viděl, že to bude nějaký problém. Začátek soutěže nás uspokojil, když jsme získali deset bodů a šli na druhé místo soutěže. Jenže teď nás to odhalilo," líčil zkušený stratég.

Rychlé křídlo vyřadila díra ve svalu. Kádr se nám zase rozpadl, říká kouč Líšně

V ofenzivě oproti podzimu postrádá Valachovič především Silného a Martina Rolinka, oba přestoupili do prvoligových celků. „Osobně jsem si myslel, že ty odchody se nám podaří zacelit dřív. Bohužel to tak není a je to výzva do přestupního období, abychom zapracovali na nějakém zisku," pravil Valachovič.

Těsně před startem jarní části sezony mu navíc vypadl i křídelník Bronislav Stáňa. „Náhrada za něj se na poslední chvíli prostě nenašla a hráči, kteří na tom postu nastupují, nejsou typičtí krajní záložníci. Když nám nefungují strany do ofenzivy, je to problém. A pokud si pak soupeř pohlídá ještě naše nebezpečné hráče Matochu a Málka i standardky, tak se těžko prosazujeme," dodal Valachovič.