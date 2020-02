Černín totiž na konci listopadu podstoupil operaci kolene a do plného tréninku se ve Zbrojovce zapojil až minulý týden. „Jsem po zranění a hlavně chci hrát. V Líšni mám určitě větší možnost,“ uvědomuje si břeclavský rodák.

Nepřichází do neznámého prostředí, v loňské sezoně nastupoval za Líšeň a pomohl jí k postupu do druhé ligy. Naskočil do sedmadvaceti duelů. „Znám se s většinou kluků až na pár nových, takže to je v pohodě. Hlavní cíl je udržet druhou ligu a umístit se co nejvýš,“ podotýká Černín.

Po podzimu patří líšeňskému klubu osmá příčka coby nováčkovi druhé nejvyšší soutěže. Urostlý obránce vyztuží její defenzivu. „Může hrát jako levý stoper v rozestavení na čtyři nebo na tři obránce. Mám informace, že dokáže zahrát na pozici štítového záložníka. Dá se uvažovat, že na takovém místě za nás nastoupí. Neodmyslitelně k němu patří výška, kterou se pokusíme využít. Určitě nás posílil,“ přibližuje jeho možnosti líšeňský kouč Milan Valachovič.

První utkání zvládl

Ve středu nasadil Černína na celý duel proti lotyšskému celku Jelgava, Líšeň zvítězila 3:2. „Nastoupil k prvnímu zápasu po zranění, předtím s námi třikrát trénoval. Utkání zvládl velice dobře, musím ho pochválit. Zkvalitnil defenzivu, měl dobrou rozehrávku, překvapil mě, vůbec jsem to nečekal na první zápas. Asi je to tím, že nešel až tak do neznáma,“ zmiňuje Valachovič.

Černín zatím po dvouměsíční absenci zaviněné zraněním cítí manko. „Je to hodně náročné fyzicky i fotbalově, dva měsíce jsem neměl balon u nohy a jde to poznat. Ale obavy o koleno nemám,“ ujišťuje stoper.

Trenéra potěšilo, že bez problémů zvládl celý duel. „Říkal jsem si, zda ho mám nechat raději jen poločas, ale za tři týdny hrajeme první mistrák. Potřebuje nabrat kondici a herní zátěž, proto jsem se rozhodl, že ho nechám celý duel. Uvidíme, zda ho pošetřím v sobotu a nastoupí jen na poločas,“ připomíná líšeňský stratég domácí zápas s Kroměříží, který začíná v půl jedné odpoledne.

Valachovič vystřídal Miloslava Machálka, jenž se přesunul do Zbrojovky, ovšem předtím vedl v Líšni i Černína. „Kouč Valachovič mi přijde trošku podobný trenéru Machálkovi. Jak tím, co chce hrát, tak povahou, takže mi sedí.“ usmívá se obránce.

Na podzim stihl dvě utkání ve druhé lize, debut si odbyl v Třinci, kde brankou pomohl k remíze 1:1. Pak ještě stihl 27 minut ve vítězné bitvě s Líšní. „Rozdíl mezi druhou a třetí ligou je hlavně v soubojích a v rychlosti, týmy jsou vyspělejší. I když ve vzduchu problém snad nemám,“ naráží s nadsázkou na svou výšku. Devětkrát nastoupil za béčko Zbrojovky a jednou skóroval.

V létě se tam vrátí na přípravu, se Zbrojovkou by rád okusil první ligu. „Můj cíl je poprat se tam o místo,“ přiznává Černín.